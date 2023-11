1 z 5

Siostra Tomasza Mackiewicza nie ukrywa żalu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych! Sprawa polskiego himalaisty wzbudza ogromne emocje. Niestety, jak już wiemy zakończyła się akcja ratunkowa na Nanga Parbat. Ratownicy po dotarciu do Elisabeth Revol podjęli jedną z najtrudniejszych decyzji o powrocie do bazy, aby ratować zdrowie i życie Francuzki. Tomasz Mackiewicz, który spełnił swoje marzenie i stanął na szczycie Nanga Parbat z odmrożeniami, ślepotą śnieżną został sam najprawdopodobniej na 7200 m n.p.m.

Teraz siostra Tomasza Mackiewicza w rozmowie z jednym z portali przyznaje, że ma żal do MSZ, które według jej relacji w pierwszej chwili odmówiło pomocy uczestnikom wyprawy na Nanga Parbat. Zobaczcie poruszający komentarz Małgorzaty Sulikowskiej.

