Show-biznes pogrążył się w żałobie po śmierci Tomasza Jakubiaka. Uwielbiany kucharz, znany przede wszystkim z programu "MasterChef", przez walczył z nowotworem. Ostatnie tygodnie życia spędził w szpitalu w Atenach, gdzie trafił z powodu pogorszenia się stanu zdrowia. Teraz jego siostra wydała nowy komunikat, w którym ujawniła, jak ogromne wsparcie Jakubiak otrzymywał tuż przed śmiercią.

Tomasz Jakubiak, znany i ceniony kucharz oraz gwiazda programów kulinarnych, zmarł 30 kwietnia 2025 roku. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła fanami, przyjaciółmi oraz środowiskiem kulinarnym. Jak ujawniono, Jakubiak walczył z rzadką odmianą nowotworu. W ostatnich miesiącach był leczony zarówno w Izraelu, jak i w Atenach. Mimo starań lekarzy, choroba postępowała, aż w końcu zwyciężyła.

Siostra Tomasza Jakubiaka wydała oświadczenie, które poruszyło internautów. Już 30 kwietnia zabrała głos, publikują jednak jedynie jego czarno-białe zdjęcie, opatrzone jednym słowem. Teraz podkreśliła, że jej brat był otoczony miłością aż do ostatnich chwil. W jej słowach pobrzmiewał zarówno ogromny smutek, jak i wdzięczność za wsparcie, które rodzina otrzymywała w trakcie choroby Tomasza.