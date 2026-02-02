Tomasz Jakubiak, znany i lubiany kucharz oraz juror programu „MasterChef Junior”, zmarł 30 kwietnia 2025 roku. Od 2024 roku zmagał się z niezwykle rzadkim i agresywnym nowotworem układu pokarmowego z przerzutami do kośćca. Pomimo choroby nie tracił ducha walki i aż do końca dzielił się swoją historią z fanami. Pogrzeb Tomasza Jakubiaka odbył się 13 maja 2025 roku na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Teraz głos zabrała jego siostra, Joanna Jakubiak, która w przejmującym wpisie opowiedziała o stanie ich mamy.

Siostra Tomasza Jakubiaka ujawnia, w jakim stanie jest ich mama

Siostra Tomasza, Joanna Jakubiak, opublikowała w mediach społecznościowych wzruszający wpis z okazji urodzin ich mamy, Grażyny Jakubiak. Opisała ogromny ból, z jakim kobieta mierzy się każdego dnia, próbując odnaleźć sens życia po stracie syna. Joanna podkreśliła niezłomność i siłę mamy, która mimo niewyobrażalnie trudnego czasu stara się dostrzegać nawet najmniejsze promyki nadziei.

We wpisie opublikowanym na Instagramie Joanna Jakubiak przekazała również urodzinowe życzenia dla mamy - zarówno od siebie, jak i od zmarłego brata. Wspomniała wspólne chwile z przeszłości i zaznaczyła, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o najbliższych, którzy na zawsze pozostają w sercu.

Mamo! Mamuś, babciu Grażynko, babi siuj- jak zwykli mawiać Twoi wnukowie.Tak bardzo się cieszę i tak bardzo jestem wdzięczna, że walczysz o każdy dzień, że szukasz sensu choć widzisz wszędzie i we wszystkim jego brak. Że choć mrok spowija twoje serce, codziennie szukasz momentów, w którym zaświeci słońce.Za to, że w tym bezkresie bólu znajdujesz chwile ukojenia.Za to, że próbujesz z całych sił żyć dalej, być dla nas, dla Antosia i dla Tomusia. I dla mnie.... napisała Joanna Jakubiak we wpisie.

Ta szczera wiadomość zawierała także wspomnienie ostatniego wspólnego zdjęcia z rodzinnej imprezy, które jak podkreśliła, stało się trwałym świadectwem ich wspólnych chwil.

Przez całe swoje życie Tomek nigdy nie opuścił żadnych Twoich urodzin. Począwszy od Twojej 50tki wyprawianej na Pięknej, co roku było już tylko huczniej, gwarniej, więcej. Patrzę na ostatnie wspólne zdjęcie z ostatniej 'wspólnej' imprezy. Jak to dobrze, że można zamknąć chwile, obramować je, uczynić je wiecznymi.Wiem że i dziś chciałby złożyć Ci życzenia, więc pozwól że zrobię to w jego imieniu- Wszystkiego Najlepszego Mamuś. Wezmę Cię dziś na twoje ukochane kurze łapki do ulubionej chińskiej knajpki ! dodała we wpisie.

Żona i syn Tomasza Jakubiaka w żałobie

Tomasz pozostawił pogrążoną w żałobie żonę Anastazję i 5-letniego syna. Anastazja Jakubiak publicznie przyznała, że okres po śmierci męża był dla niej najtrudniejszy w życiu. Po raz pierwszy po stracie ukochanego zabrała głos w listopadzie ubiegłego roku, wyjawiając, jak głęboko przeżywa żałobę.

W jednym z emocjonalnych wpisów napisała, że ostatnie święta były „cichsze, trudniejsze” i życzyła wszystkim, by znaleźli spokój i odwagę do życia, mimo pustki po ukochanej osobie.

Te święta mogą być inne. Cichsze, trudniejsze. Życzę wam tyle spokoju, ile jesteście wstanie unieść, w łagodności dla siebie. Świąt bez presji, z miejscem na tęsknotę i nadzieję, nawet najmniejszą. Czasu na celebrację miłości, która jest wieczna, nawet jeżeli nie ma obok naszej ukochanej osoby. Życzę Wam i sobie, aby iść w stronę życia i mieć odwagę cieszyć się każdym dniem. Bądźmy dla siebie dobrzy. Zdrowia, bliskości i spełnienia napisała żona zmarłego Tomasza Jakubiaka.

