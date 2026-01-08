Osiem miesięcy po śmierci Tomasza Jakubiaka, jego żona Anastazja Jakubiak zmierzyła się z wyjątkowo trudnym czasem - pierwszymi świętami Bożego Narodzenia bez ukochanego męża. W emocjonalnym wpisie, który zamieściła w mediach społecznościowych, podzieliła się swoimi uczuciami i ujawniła, czego nie chce robić w nowym roku.

„Nie robię postanowień” - poruszający wpis wdowy po Tomaszu Jakubiaku

Pod koniec kwietnia 2025 roku wszystkie media obiegła smutna informacja o śmierci Tomasza Jakubiaka. Odejście uwielbianego kucharza, który zmagał się z ciężką chorobą, poruszyło całą Polskę. Wdowa po Tomaszu Jakubiaku pięlęgnuje pamięć po ukochanym mężu i chętnie pokazuje internautom, jak radzi sobie z tak ogromną stratą. Tuż przed Wigilią Żona Jakubiaka dodała poruszający wpis, a teraz znów odezwała się do internautów. Na początku stycznia Anastazja Jakubiak opublikowała przejmujący wpis, w którym odniosła się do presji, jaką wiele osób odczuwa w związku z początkiem roku.

Nie zaczynam nowego roku od postanowień i naprawiania siebie. Wsłuchuję się. Szukam, tego co ważne tu i teraz. Na dzisiaj to zupełnie wystarczające napisała na Instagramie.

Dodała także, że nie sporządza listy zmian, nie stawia sobie kolejnych „powinnam” i unika narzucania sobie oczekiwań. Dla niej najważniejsze jest podejmowanie prawdziwych decyzji zgodnych z tym, co odczuwa wewnętrznie.

Nie zaczynam nowego roku od poprawiania siebie, nie robię listy do zmian i nie stawiam sobie kolejnych: ''Powinnam''. Decyzja nie musi wynikać z tego, co trzeba albo co wypada. Sprawdzam ze sobą, co jest prawdziwe we mnie i nie myślę tutaj o całym roku, o dalekiej przyszłości. Wystarczy wybrać dobrze. Reszta przyjdzie sama Anastacja Jakubiak dodała w nagraniu opubliowanym w mediach społecznościowych.

Tomasz Jakubiak zmarł w wieku 41 lat

Tomasz Jakubiak, znany kucharz i osobowość telewizyjna, zmarł 30 kwietnia 2025 roku po walce z rzadką odmianą nowotworu. Miał zaledwie 41 lat. Choroba i jego zmagania były relacjonowane w mediach, a on sam nie ukrywał swoich emocji i stanu zdrowia, często dzieląc się refleksjami z fanami.

W trakcie choroby ogromnym wsparciem była dla niego jego żona - Anastazja Jakubiak. Para poznała się wiele lat wcześniej, a po ponownym spotkaniu w 2019 roku ich uczucie rozkwitło. W 2023 roku pobrali się na Bali, w kameralnej atmosferze.

