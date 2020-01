Siostra Michała Szpaka wydała debiutancki singiel! "Kocham Cię i czekam na więcej" skomentował wokalista

Młodsza siostra Michała Szpaka wydała debiutancki singiel! Wielkim sukcesem Ewy Szpak pochwalił się sam wokalista, który udostępnił na swoim profilu na Facebooku link do jej piosenki i opublikował wzruszający wpis. Michał Szpak to dziś jeden z najpopulaniejszych artystów na polskiej scenie muzycznej. Popularność przyniósł mu udział w talent-show "X-Factor". I chociaż Michał nie wygrał programu TVN, to jego kariera nabrała tempa i dziś jest prawdziwą gwiazdą. Czy wkrótce równie popularna będzie jego siostra Ewa? Musicie posłuchać jej singla!

Siostra Michała Szpaka wydała własny singiel

Zaledwie kilka dni temu Michał szpak opublikował w sieci wpis, w któtym zdradził, że jego młodsza siostra zaczyna podbijać polski rynek muzyczny. Okazało się wówczas, że Ewa Szpak nagrała swój debiutancki singiel.

Tak to jest już w rodzinie Szpaków że każdy lubi swoją niezależnością się dzielić.

Oto przedstawić Wam chce utwór mojej najmłodszej którą udało Wam się już poznać na trasie The MOON jaką tę która daje nadzieję na lepsze jutro !

Ewa Szpak i jej własna kompozycja wraz z tekstem miłego słuchania !

P.S

Ewciu tylko chce Ci kilka słów napisać, że dumny jestem z Ciebie, konsekwentna i uparta ale to chyba nasza domena ❤️

Niesamowite jest to że przelałaś wenę na rzeczywistość 🙂

Kocham Cię i czekam na więcej 🤘🏼- Michał Szpak napisał na Facebooku.

Pod wpisem pojawił się link do piosenki Ewy Szpak "Ciche przebiegłe". Jak na singiel siostry Michała zareagowali internauci? Są pod wielkim wrażeniem!

- Piękny utwór 😍

- Jakie to cudowne 😍

- Wow❤️😍💪- komentują fani na youtube.com.

Posłuchajcie, jak śpiewa siostra Michała Szpaka! Myślicie, że powtórzy sukces brata? My jesteśmy pod wrażeniem singla Ewy Szpak!

