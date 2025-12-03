Finałowy odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyniósł wiele sprzecznych emocji. Nie zabrakło smutku, złości, ale pojawiła się również radość. Jak było w przypadku Karoliny i Macieja? Para postanowiła dać sobie szansę, jednak chwilę po finale prawda wyszła na jaw. Relacja po zakończeniu programu nie przetrwała.

Siostra Karoliny ze "Ślubu" przed finałem pokazała zaskakujące nagranie

Na instagramowym profilu siostry Karoliny ze "ŚOPW" - Wioli chwilę przed finałem pojawiło się nagranie, które kobieta podpisała:

Moja załamana siostra.

Jednak wyczuwalna jest tu wyraźna ironia, gdyż nagranie przedstawia m.in. Karolinę i Wiolę tańczące.

Nie liczymy godzin i lat - dodano.

Reakcja widzów na zachowanie Wioli. Padły ostre słowa

Po emisji odcinka, w którym doszło do kłótni pomiędzy Karoliną a Maciejem, Wiola rozmawiała z obojgiem. Widzowie nie byli jednak przekonani co do jej intencji. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze, w których internauci sugerowali, że Wiola broniła Macieja, a nie własną siostrę. Wielu komentujących uznało, że Wiola dała się zmanipulować mężczyźnie. Zarzucano jej, że "zrobiła siostrze wodę z mózgu" i że umniejszała jej uczuciom. W komentarzach pojawiały się także głosy mówiące o tym, że Wiola bardziej przejęła się wizerunkiem Macieja niż emocjonalnym stanem Karoliny.

Do eskalacji sytuacji doszło w jednym z odcinków programu, kiedy Karolina oskarżyła Macieja o hipokryzję i granie przed kamerami. Mężczyzna stanowczo zaprzeczył, mówiąc:

Rzucasz bardzo poważne oskarżenia, które są kłamstwem. Ty kłamiesz.

Po tym incydencie Maciej spakował się i opuścił wspólne mieszkanie. Był już w drodze do Krakowa, gdy otrzymał SMS od Wioli z prośbą o rozmowę. Zdecydował się zawrócić. Następnie Wiola spotkała się z Karoliną, udzielając jej wskazówek, które wielu widzów odebrało jako stawanie po stronie mężczyzny. W mediach społecznościowych zawrzało. Internauci nie kryli rozczarowania postawą Wioli. Komentarze były jednoznaczne:

„Maciej chciał wzbudzić w Karolinie poczucie winy i z pomocą siostry mu się to udało”.

Wyglądało to tak, jakby uważała, że Karolina jest zbyt wybuchowa i stanęła po stronie Macieja.

Część widzów zarzuciła Wioli brak empatii i nielojalność wobec własnej siostry. W opinii wielu osób przemowa Wioli bardziej brzmiała jak usprawiedliwienie zachowania Macieja niż próba wsparcia Karoliny.

