1 z 7

Shiloh Jolie-Pitt zmieni płeć?

Shiloh Jolie-Pitt rozpoczęła już proces zmiany płci? Zaledwie kilka tygodniu temu świat obiegła informacja, podana przez francuską agencję prasową AFP, że rodzice dziewczynki, Angelina Jolie i Brad Pitt, zgodzili się, by ich córka zaczęła terapię hormonalną, która jest pierwszy krokiem na drodze do zmiany płci. Jak się okazuje, to nieprawda! Agencja zdementowała tę informację na Facebooku.

Zobacz też: Angelina Jolie i Brad Pitt pierwszy raz tak szczerze o powodach rozwodu! Najważniejsze cytaty!

Shiloh Jolie-Pitt została sfotografowana przez paparazzi pod centrum sportowym w Los Angeles, gdzie szła na zajęcia ze swoją siostrą Zaharą. Jak obecnie wygląda Shiloh?

Polecamy: Szczere wyznania Angeliny Jolie i Brada Pitta kilka miesięcy po rozstaniu. Czy mają do siebie żal?