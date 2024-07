1 z 7

Shiloh Jolie-Pitt rozpoczyna procedurę zmiany płci

Shiloh Jolie-Pitt zmieni płeć? Wszystko wskazuje na to, że sprawa jest już przesądzona. Jak napisał "Fakt", powołując się na francuską agencję prasową AFP, rodzice dziewczynki, Angelina Jolie i Brad Pitt, podjęli już decyzję o tym, by ich córka rozpoczęła terapię hormonalną, która jest pierwszym krokiem w procedurze zmiany płci. Shiloh ma obecnie 11 lat i wchodzi w okres dojrzewania, terapia, którą dziewczynka ma rozpocząć, ma nie pozwolić, by stała się kobietą. Córką Angeliny Jolie i Brada Pitta od małego bardziej przejawiała zainteresowanie światem chłopców niż dziewcząt. Już jako małe dziecko chętniej sięgała po chłopięce ubrania i zabawki. Niemal od zawsze nosiła krótko ostrzyżone włosy. Nawet na ślubie swoich rodziców, w 2014 roku, Shiloh wystąpiła w garniturze, podobnie jak jej bracia, a nie w sukience. Podobno prosiła rodzinę, by nazywać ją męskim imieniem John.

