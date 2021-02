Co słychać u Shazzy? Gdzie zniknęła królowa disco polo?

O ile kandydatów do tytułu króla disco polo jest kilku - z Zenkiem Martyniukiem i Marcinem Millerem na czele, o tyle królowa, przynajmniej w złotych dla tego gatunku latach 90., była tylko jedna. Oczywiście, to Shazza. Charakterystyczna "egipska" fryzura, dziewczęcy wdzięk i głos... Za to pokochali ją fani polskiego disco. O ile jednak Zenek, czy Marcin nadal "królują" w mediach, o Shazzie jest zdecydowanie ciszej... Co dzieje się z tak bardzo popularną niegdyś wokalistką? Czy ciągle zajmuje się muzyką? Zobaczcie!

Co dziś robi Shazza?

Shazza, a właściwie Marlena Magdalena Pańkowska, bo tak się naprawdę nazywa, zaczynała swoją karierę jeszcze w latach 80., w zespole Toy Boys. Jednak największą popularność zdobyła występując od 1992 r. solo, pod pseudonimem scenicznym Shazza. Klienci straganów z kasetami magnetofonowymi zachwycili się jej kolejnymi wydawnictwami i hitami - "Baiao bongo", "18 lat", czy "Jesteś moim ideałem". Jednak chyba największą popularność zawdzięcza płycie "Egipskie noce" z wielkim przebojem "Bierz co chcesz". Teledysk do niego pamiętają chyba wszyscy, którzy oglądali w latach 90. polsatowski "Disco Relax".

Nowe tysiąclecie otworzyła jedną z najbardziej pamiętnych nagich sesji polskiej edycji "Playboya" i kontraktem z dużą wytwórnią płytową. Jej styl zdecydowanie odjechał od polskiego disco, a Shazza zaczęła śpiewać pop. W 2002 roku postanowiła odpocząć od muzyki i wyjechała do Stanów Zjednoczonych.

Wróciła po kilku latach. Mogliśmy oglądać ją m.in. jako jurorkę talent-show "Disco Star" w Polo TV. Choć nie nagrała nowej płyty, pojawiały się jej nowe piosenki. Ostatnia - "Najładniejszy uśmiech" na przełomie lat 2019 i 2020.

Trzeba przyznać, że gwiazda zmieniła się bardzo niewiele. Shazza, w nieco odświeżonej wersji swojej fryzury nadal zachwyca tą samą energią, co przed laty.

Gwiazda, do czasu pandemii w miarę regularnie koncertowała. Pojawiała się również jako gość popularnych programów.

Pamiętacie jej największe hity?

Shazza w swoim ostatnim teledysku