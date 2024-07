Nowa fotka na Instagramie Mafashion mocno rozgrzała fanów blogerki. Zachwyceni urodą Julii Kuczyńskiej pytają wprost: “kiedy Playboy”, a ona im odpowiada!

Sexy zdjęcie Maffashion

Maffashion często pokazuje swoje zdjęcia. Profil Julii Kuczyńskiej na Instagramie śledzi już prawie 600 tys. osób! I codziennie dostają nową porcję fotek. Na ogół są to stylizacje blogerki modowej. To one przyniosły jej sławę. Tym razem jednak Julia postanowiła pokazać się z nieco innej strony. Na zdjęciu, które zamieściła, najważniejsze nie jest to, co ma na sobie... Jak opisała, zostało zrobione w Zakopanem, gdzie wypoczywa z Czarkiem po Sylwestrze…

Zdjęcie wywołało dużo emocji. Fani zachwycają się urodą Maffashion. Pojawiło się też pytanie: “kiedy Playboy”? Julia często nawiązuje konwersacje z fanami. Tak było i tym razem:

Odmówiłam i odmawiam, więc raczej nie w najbliższym czasie - odpowiedziała zdecydowanie Julia.

A Wam jak podoba się nowe zdjęcie Maffashion? Jak widać w Zakopanem czuje się świetnie. Na pewno widok z okna ma przepiękny. Zazdrościmy!

Maffashion, czyli Julia Kuczyńska