Seweryn z "Rolnik szuka żony" rozstał się ze swoją partnerką? Magdalena zrobiła coś, co może na to wskazywać! 

Związek Seweryna i Magdaleny z ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony" przechodzi kryzys? A może rolnik i jego partnerka zakończyli swój związek? Okazuje się, że kobieta zrobiła coś, co może wskazywać na to, że para podjęła decyzję o rozstaniu. O co chodzi? Czy to naprawdę już koniec?

Partnerka rolnika skasowała ich wspólne zdjęcia

Seweryn wziął udział w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Początkowo fani byli zachwyceni młodym rolnikiem- chyba wszyscy mieli nadzieję, że w programie TVP znajdzie wielką miłość. Niestety, szybko okazało się, że na Seweryna wylała się fala hejtu. Internautom nie spodobało się bowiem zachowanie uczestnika "Rolnik szuka żony", który ukrywał przed pozostałymi kandydatkami, że poza programem kontaktował się z Marleną, swoją faworytką. Zdemaskowała go Diana, która podczas wspólnej kolacji powiedziała mu, że wie o jego bliskiej relacji z Marleną. Mimo sporego zamieszania, wydawało się, że Seweryn razem z Marleną stworzą szczęśliwy związek- niestety, jak już wiemy tak się nie stało. Uczestnicy show ostro pokłócili się przed kamerami i zdecydowali, że nie chcą kontynuować swojej znajomości. Po jakimś czasie okazało się, że Seweryn związał się z pewną tajemniczą kobietą. Rolnik wspominał o niej m.in. w "Pytaniu na śniadanie" a póżniej pojawili się razem z świątecznej odsłonie "Rolnik szuka żony".

Uczucie rodziło się powoli, a w końcu Seweryn zapytał i zgodziłam się razem zamieszkać. Ja pracuje, Seweryn pracuje i wieczory spędzamy razem. Mogę powiedzieć to jest miłość. Jestem szczęśliwa, że poznałam Seweryna – powiedziała wówczas Magda.

Ukochana rolnika chętnie pokazywała w sieci ich wspólne zdjęcia. Swój profil na Instagramie założył również Seweryn- rolnik również publikował romantyczne fotki z partnerką. Niestety, teraz stało sie coś, co może wskazywać na kryzys w ich związku! Okazuje się, że Magdalena skasowała wszystkie zdjęcia z Sewerynem, a sam rolnik usunął konto z portalu społecznościowego. Czy to oznacza, że to już koniec ich związku?

Myślicie, że Seweryn i Magda naprawdę się rozstali? A może para postanowiła nie pokazywać w sieci wspólnych zdjęć?

Magdalena i Seweryn jeszcze kilka miesięcy temu chętnie publikowali w sieci wspólne zdjęcia.

screen finałowego odcinka "Rolnik szuka żony"

Ostatnio Magda skasowała wspólne zdjęcia z rolnikiem. Seweryn z kolei usunął konto na Instagramie.