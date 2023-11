Selena Gomez ma za sobą kilka bardzo ciężkich miesięcy. Latem 2018 roku rozstała się z Justinem Bieberem po 9 latach burzliwego związku. Para nieustannie rozstawała się i wracała do siebie, więc wydawało się, że tak będzie i tym razem. Nic bardziej mylnego! Justin związał się bowiem z Hailey Baldwin, chwilę później się z nią zaręczył, a 13 września wziął z nią ślub.

Jak Selena Gomez zareagowała na wiadomość o ciąży Hailey Bieber?

To był ogromny cios dla Seleny Gomez! Gwiazda całkowicie się załamała i trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędziła kilka tygodni. Od tego momentu odcięła się od mediów społecznościowych i show-biznesu. Dopiero niedawno zdecydowała się na powrót. Znów tworzy muzykę i dużo ćwiczy, co pomaga jej wrócić nie tylko do formy fizycznej, ale i psychicznej. Ostatnio jednak Justin Bieber zszokował wszystkich wiadomością o ciąży Hailey. Czy to załamało Selenę?

Można było podejrzewać, że zanim Justin Bieber wyjaśnił, że wiadomość o ciąży była tylko prima aprilisowym żartem, Selena Gomez mogła całkowicie się załamać! W końcu dopiero niedawno stanęła na nogi i może jeszcze nie być tak silna. Okazuje się jednak, że nie musimy się martwić o gwiazdę i jej stan zdrowia. Zagraniczne media donoszą bowiem, że Selena Gomez... ma już partnera!

Według "In Touch Weekly", od jakiegoś czasu jest ktoś, kto ją wspiera i podtrzymuje na duchu. Tajemniczy mężczyzna spędza z Seleną dużo czasu, więc gwiazda nie ma nawet kiedy rozmyślać o byłym partnerze!

Selena ma nowego chłopaka i jest to dość poważne. Spędza dużo czasu w jej domu - wyznał informator "In Touch Weekly".

Cieszymy się, że Selena Gomez nie przejęła się fałszywą wiadomością o ciąży i odetchnęliśmy z ulgą, a Wy?

Wszyscy dali się nabrać, że Hailey Bieber jest w ciąży, gdy Justin opublikował te zdjęcia

Selena Gomez nie przejęła się wiadomością o rzekomej ciąży, bo spędziła ten czas z nowym mężczyzną

