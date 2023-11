Serial "13 powodów" okazał się wielkim hitem, dlatego Selena Gomez postanowiła pójść o krok dalej i postanowiła wyprodukować kolejny serial, który już tej jesieni będziecie mogli obejrzeć na Netfliksie. Serial "Living Undocumented" to jej kolejna produkcja, w której głównym problemem jest imigracja. Opowiada historię ośmiu rodzin, które zderzają się z możliwością deportacji z ich własnych domów.

Jestem tak bardzo pokorna, będąc częścią serialu dokumentalnego Netflixa, "Living Undocumented". Kwestia imigracji jest bardziej złożona niż administracja czy prawo lub historia, którą słyszycie w wiadomościach. To prawdziwi ludzie w Waszej społeczności, sąsiedzi, przyjaciele - oni wszyscy są częścią kraju, który nazywamy domem. Nie mogę się doczekać, kiedy to zobaczycie i mam nadzieję, że zrobi to na Was takie wrażenie, jak zrobiło na mnie - napisała Selena Gomez na Instagramie.