Selena Gomez odniosła ostatnio sporo sukcesów zawodowych. Zagrała u dwóch cenionych na całym świecie reżyserów: Jima Jarmuscha oraz Woody'ego Allena. Jeśli jednak mówimy o jej życiu prywatnym, to ono nie wygląda już tak kolorowo. Nie jest tajemnicą, że Selena Gomez przeszła jakiś czas temu załamanie nerwowe z powodu rozstania z Justinem Bieberem. Czyżby aktorka nadal tęskniła za byłym ukochanym? Na najnowszych zdjęciach wygląda, jakby była w kiepskiej formie...

Selena Gomez przytyła?

Selena Gomez wierzyła, że jej związek z Justinem Bieberem uda się jeszcze uratować. Niestety, na horyzoncie pojawiła się Hailey Baldwin, dla której piosenkarz stracił głowę. Do tego stopnia, że w ciągu kilku miesięcy oświadczył się i wziął z nią ślub. To ostatecznie złamało serce Selenie. Dziewczyna trafiła do zakładu zamkniętego, gdzie próbowała dojść do siebie i oswoić się z myślą, że Justin już nigdy nie będzie jej.

Ostatnio w sieci pojawiły się zdjęcia z wieczoru panieńskiego przyjaciółki Seleny Gomez. Dziewczyny odpoczywały na plaży Punta Mita. Selena Gomez ubrana była w biały jednoczęściowy kostium kąpielowy, natomiast włosy związała w koczek. Na zdjęciach aktorka nie wyglądała na szczęśliwą. Na jej twarzy jawił się smutek i przygnębienie. Zmiany zaszły także w jej figurze.

Czyżby Selena Gomez nadal była w kiepskiej formie psychicznej?

Selena Gomez próbuje zapomnieć o Bieberze

