Fani Seleny Gomez nie wierzą w to, co się właśnie wydarzyło. Wokalistka pojawiła się na koncercie swojej przyjaciółki, Julii Michaels i w pewnym momencie weszła na scenę, aby zaśpiewać jeden z utworów. Pod koniec piosenki, artystki przytuliły się do siebie i... pocałowały w usta! Moment uwieczniło wiele kamer, a sama Selena pochwaliła się pocałunkiem na Instagramie. Część fanów gwiazdy zaniepokoiła się. Czy Selena Gomez zmieniła orientację seksualną? Zobacz!

Selena Gomez pocałowała Julię Michaels na scenie

Jeśli jeszcze nie słyszeliście o Julii Michaels to już śpieszymy Wam z pomocą. 26-letnia piosenkarka jest bardzo znana w Stanach Zjednoczonych. Swoją karierę zaczynała od pisania tekstów muzycznych, które potem śpiewali m.in. Justin Bieber, Shawn Mendes, Fifth Harmony czy Selena Gomez! Teraz Julia sama koncertuje, a bilety sprzedają się w mgnieniu oka. Z pewnością ich cena wzrośnie teraz, bo na ostatnim koncercie w Los Angeles pojawiła się Selena Gomez!

Artystka zrobiła przyjaciółce i fanom niespodziankę i w pewnym momencie weszła na scenę. Wokalistka zaśpiewała ze swoją przyjaciółką utwór Anxiety. Duet zachwycił publiczność, jednak mało kto spodziewał się takiego finału. Zanim Selena pożegnała się z fanami, panie pocałowały się. Był to krótki pocałunek, jednak od tej strony Gomez nie znaliśmy!

Pocałunek podzielił fanów gwiazdy. Nie wszystkim podobał się.

O nie, proszę, nie idź w homoseksualizm, Seleno! To było epickie, Super! - czytamy w komentarzach.

Czy to był przyjacielski pocałunek czy panie łączy coś więcej? Zobaczcie!

Selena zaśpiewała z Julią.

A potem ją pocałowała!

Zdjęcie pocałunku pokazała też na Instagramie.

