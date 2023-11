Od miesięcy mówi się o złym stanie zdrowia Seleny Gomez i jej problemach. Dokładnie rok temu wokalistka przeszła poważne załamanie nerwowe tuż po tym, jak dowiedziała się, że jej były Justin Bieber po zaledwie dwóch miesiącach od rozstania już był zaręczony z inną - modelką Hailey Bieber. Selena Gomez nie mogła się z tym pogodzić i trafiła do szpitala psychiatrycznego, w którym spędziła kilka miesięcy.

Dopiero do niedawna Selena Gomez wychodzi na prostą. Zaczęła bywać na salonach i wróciła do pracy, co zaowocowało powstaniem dwóch utworów, które już teraz zaczynają podbijać listy przebojów. Oczywiście to nie zmienia faktu, że wszyscy wciąż interesują się jej życiem prywatnym. Selena Gomez wciąż jest podejrzewana o to, że tęskni za Justinem. Jaka jest prawda?

Selena Gomez wydała oświadczenie o byłym

Od kiedy Selena Gomez wydała nowy utwór "Lose You To Love Me", wszyscy mówią tylko o tym, że śpiewa o Justinie Bieberze, wciąż za nim tęskni i nie potrafi przestać o nim myśleć. Czy na pewno? Okazuje się bowiem, że ostatnio Selena była widziana u boku innego swojego byłego - Samuela Kroste'a. Para spotykała się ze sobą przez krótki czas w 2016 roku. Jakiś czas temu Samuel i Selena byli widziani w mieście i odżyły plotki, jakoby znów zaczęli się ze sobą spotykać!

Samuel Kroste miałby jednak nie być jedynym mężczyzną w życiu Seleny. Według zagranicznych mediów, wokalistka była także widziana z Niallem Horanem. Teraz gwiazda zdecydowała się wydać oświadczenie, które odnosi się do wszystkich medialnych doniesień na temat jej życia prywatnego.

Nie umawiam się z nikim. Jestem singielką od dwóch lat - napisała Selena Gomez.

Co ciekawe, Selena Gomez najwyraźniej zdecydowała się zignorować powrót do Justina Biebera w 2018 roku i ten etap odjęła od swoich obliczeń. Oświadczenie to może również nie uciszyć plotek o jej uczuciu do Justina Biebera! Czyżby gwiazda nie była w stanie związać się z nikim innym?

Selena Gomez od dwóch lat jest singielką

Selena Gomez wróciła ostatnio do pracy

