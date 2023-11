Od rozstania minęło już ponad 1,5 roku, jednak gwiazda "Disney'a" wciąż tęskni za ukochanym. Bieber jest już mężem innej kobiety, jednak Selenie nie przeszkadza to, aby wbijać mu szpilę w najnowszych wywiadach...

Jak Selena wspomina ich relację?

Gdy po raz pierwszy doświadczasz miłości, to myślę, że to może być odrobinę toksyczne. Nie potrafisz racjonalnie myśleć o miłości, uzależniasz się od pasji i frustracji i myślisz i walcząc o związek myślisz, że to jest miłość. Wierzyłam w te wszystkie rzeczy przez długi czas... - powiedziała Selena w "Zach Sang Show".