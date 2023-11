1 z 5

Ostatnio Selena Gomez powróciła aż dwoma nowymi utworami - "Lose You To Love Me" i "Look At Her Now". Wszyscy są przekonani, że piosenki odnoszą się do Justina i Hailey, i nic w tym dziwnego! Wystarczy bowiem usłyszeć parę linijek tekstu, by nie mieć żadnych wątpliwości:

In two months you replaced us Like it was easy Made me think I deserved it in the thick of healing

Słowa te oznaczają:

W dwa miesiące nas zastąpiłeś Jakby to było łatwe. Sprawiło, że pomyślałem, że na to zasłużyłam W gęstym uzdrawianiu, tak...

Wszyscy są więc przekonani, że Selena wciąż cierpi i tęskni za Justinem. Czy faktycznie tak jest?