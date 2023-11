Dzieli ich 37 lat, ale łączy wielka miłość. Właśnie poznaliśmy sekrety wspólnego związku Karola Strasburgera i Małgorzaty Weremczuk! Jak podaje "Życie na gorąco" wiek dla nich nie ma żadnego znaczenia. Liczą się wspólne pasje! A tych nie brakuje.

Karol poznał Małgorzatę w restauracji "Gościniec Oycowizna", w której była szefem marketingu i PR. Wcześniej pracowała jako menadżer Macieja Kuronia! I to właśnie kuchnia jest jedną z największych pasji pary! 34-letnia Małgorzata uwielbia gotować, zaś prezenter "Familiady" - robić zakupy! Jak czytamy w "Życiu na gorąco" aktor ma swój ulubiony targ, gdzie kupuje lokalne specjały. Ich podwarszawski dom, w którym mieszkają, ma pachnieć chlebem, który gwiazdor "Pierwszej Miłości" własnoręcznie wypieka. Ale gotowanie to nie wszystko.

Małgosia i Karol uwielbiają zajmować się renowacją drewnianych mebli! Co więcej - dopasowali się również pod względem spędzania wakacji - żadne z nich nie lubi zatłoczonych miejsc, hoteli, wolą spędzać urlop z dala od tłumów.

Pojawienie się Małgorzaty w życiu Karola Strasburgera było dla niego jak "światło w tunelu". Wspierała go po śmierci pani Ireny Strasburger, która była dramatycznym ciosem dla aktora.

Sama Weremczuk również sporo przeszła. Dlatego tak świetnie się uzupełniają:

Ciężko znaleźć odpowiedniego partnera w gronie moich równolatków, bo dzisiejsi trzydziestolatkowie często są niedojrzali. Nie mogę być z kimś, przy kim nie czuję się bezpiecznie. Z Karolem radości i smutki dzielimy na pół. Wiem, że nigdy nie dopuści, bym za wiele brała na swoje barki. Nikt zresztą nie powiedział, że to ta starsza osoba umrze pierwsza. Może się zdarzyć tak, że to mnie za chwile zabraknie, dlatego robię wszystko, by każdy nasz wspólny dzień był taki, jakby miał być tym ostatnim – mówiła Weremczuk w "Party"!