W czasie urlopu wrzuciła na Instagram swoje zdjęcia w kostiumie i wszyscy oniemieli. Katarzyna Skrzynecka schudła już 16 kilogramów. Jak tego dokonała? Okazuje się, że wybrała dietę zbliżoną do postu dr Dąbrowskiej, ale bezpieczniejszą i zdrowszą. Wszystko robiła pod bacznym okiem swojego męża Marcina Łopuckiego, który jest trenerem personalnym. Dlaczego zdecydowała się na tę dietę?

Przez ostatnie sześć lat „niepostrzeżenie” wpadał jakiś nadprogramowy kilogram, to tu, to tam (śmiech). Aż zsumowało się kilkanaście. Nie spędzała mi snu z powiek świadomość, że noszę ubrania o dwa rozmiary większe, ale w końcu uznałam, że pora wziąć się za siebie i spróbować wrócić do rozmiaru 38 i sylwetki, którą miałam przez większość życia. Plotkarskie media wypisują różne bajeczki, jakobym popadała w depresję, bo nie mogłam schudnąć i przez całe wakacje katowałam się treningami. Totalna bzdura! - zapewnia nas gwiazda.