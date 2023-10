W 1512. odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy już 21 kwietnia, Lilka i Mateusz wezmą ślub! Para postanowi jednak, że nie poinformuje o tym fakcie najbliższych, z obawy, że nie pozwolą im na ten krok. Jak donosi „Świat Seriali” w Sylwestra pojadą do Urzędu Stanu Cywilnego, a na świadków wybiorą Mikołaja i Ewkę. Czy ich plan legnie w gruzach przez nieodpowiedzialnych znajomych?

Narkotyki na ślubie Lilki i Mateusza!?

Para poprosi Alę, krewną księdza z Grabiny, aby zawiozła ich do urzędu. Niestety, szybko okaże się, że to nie był dobry pomysł. Dziewczyna będzie miała ze sobą narkotyki, które dla Mikołajowi. Reakcja organizmu chłopaka sprawi, że nie będzie on mógł pełnić swojej funkcji i w tej roli zastąpi go Ala.

Ostatecznie Lilce i Mateuszowi uda się pobrać, ale w drodze powrotnej zostaną złapani przez policję. Ala przekroczyła prędkość i musiała się wytłumaczyć z tego policjantowi Rafałowi. Na szczęście tym razem obędzie się bez wpadki, ale jak widać kłopoty to drugie imię siostrzenicy księdza.

Lilka i Mateusz powiedzą rodzinie o ślubie?

Młoda para w końcu podejmie decyzję, aby poinformować najbliższych, że wzięli ślub. Zrobią to już po fakcie, kiedy oficjalnie zostali małżeństwem. Dopiero wtedy będą pewni, że nikt nie będzie wpływał na ich decyzję. Rodzina zaakceptuje tę decyzję? A może dramatyczne wydarzenia z ich udziałem sprawiły, że nie będą popierali ich decyzji?

fot. MTL Maxfilm

Para zdecyduje się wziąć ślub, ale nie skończy się to dobrze!

fot. MTL Maxfilm