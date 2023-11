"To mój mąż. Ostatni!", powiedziała niedawno w „Dzień dobry TVN” Katarzyna Grochola (61), wprawiając wiele osób w osłupienie. Jak się okazało, pisarka wzięła cichy ślub już dziewięć miesięcy temu! Poszła tym samym w ślady swojej córki Doroty Szelągowskiej (38), która nieco wcześniej też wyszła za mąż w tajemnicy przed całym światem. I dla matki, i dla córki jest to trzecie małżeństwo w życiu…

Reklama

Do trzech razy sztuka

Swojego obecnego męża, puzonistę Stanisława Bartosika, Grochola poznała na imprezie dwa lata temu. Uczucie między nimi rozkwitło błyskawicznie! Zaledwie po czterech godzinach znajomości Stanisław spytał Katarzynę, czy może ją… pocałować.

– Naprawdę wierzę, że miłość może przyjść do nas w każdym wieku – mówi w rozmowie z „Fleszem” Grochola. – Zawsze ufałam, że los będzie dla mnie łaskawy. Bo jak ktoś wierzy, że los go kopnie w tyłek, to właśnie tak się stanie. Dlatego koniecznie trzeba być dobrej myśli – dodaje.

Potwierdzeniem, że taka filozofia się sprawdza, jest życie pisarki. Jej pierwszym mężem i ojcem Doroty był handlowiec, którego Grochola zostawiła dla innego partnera. Nie trafiła dobrze, bo jej kolejny wybranek był alkoholikiem. Katarzyna, chcąc chronić siebie i córkę, pewnego dnia po prostu… uciekła z nią z domu!

Kolejnym ciężkim doświadczeniem była dla Grocholi walka z rakiem, który zdiagnozowano u niej, kiedy Dorota miała zaledwie sześć lat. Zmagania z chorobą sprawiły, że Grochola zaniedbała przez jakiś czas wychowanie córki i długo miała z tego powodu wyrzuty sumienia. Dziennikarka twierdzi jednak, że nie czuje żalu do mamy. Choć były momenty, kiedy ich relacje można było określić jako skomplikowane, to dzisiaj są one już idealne.

Tuż przed Wielkanocą Katarzyna i Dorota pojechały razem do spa. I choć same święta spędziły osobno – Szelągowska z dziećmi i mężem w domu na Warmii, a Grochola ze swoim wybrankiem, kuzynami i przyjaciółmi w swojej willi w Milanówku – to obie deklarują, że bardzo się ostatnio do siebie zbliżyły. Pomogły w tym narodziny córeczki Doroty – 1,5-rocznej obecnie Wandzi.

Zobacz także

Rodzinna tradycja

Miłosne perypetie Doroty są równie skomplikowane jak jej mamy. Prezenterka pierwszy raz wyszła za mąż, gdy miała 20 lat. Wkrótce na świat przyszedł jej syn, którego niemal od początku wychowywała ze swoim kolejnym partnerem, znanym kompozytorem Adamem Sztabą. Para pobrała się w 2013 roku, po 11 latach związku. Dwa lata później ich małżeństwo przeszło do historii. W tym samym czasie Dorota dostała propozycję prowadzenia programów o tematyce wnętrzarskiej. To był strzał w dziesiątkę! Widzowie pokochali ją tak bardzo, że kolejne oferty posypały się jak z rękawa. Były momenty, kiedy prowadzone przez Szelągowską programy gościły w jednym czasie na antenach aż trzech różnych stacji (TVN Style, Domo+ i HGTV).

Prezenterka zdołała też ułożyć sobie życie prywatne. Trzeciego męża, Michała, poznała w pracy. Na swój ślub para nie zaprosiła nawet… najbliższych. W urzędzie stanu cywilnego pojawili się jedynie świadkowie państwa młodych i syn Doroty Antoni. Gwiazda śmiała się, że wesele kosztowało ją 65 złotych, bo goście wypili tylko kawę.

Co ciekawe, jej mama zrobiła podobnie.

– U nas skromne śluby to ostatnio tradycja rodzinna – śmieje się Grochola.– Dorotkę zaprosiłam na swój ślub, ale ponieważ miała w tym czasie zdjęcia na planie, to skończyło się na tym, że świętowaliśmy jedynie w gronie dwóch świadków. Tylko że ja, w przeciwieństwie do córki, chcę mieć jeszcze jedno duże wesele i cały czas usilnie pracuję nad przekonaniem do tego pomysłu męża – dodaje pisarka.

Wziąwszy pod uwagę, że dotąd Grochola realizowała wszystko, co postanowiła, zapewne wkrótce czeka nas huczne wesele w Milanówku!

Zobacz także: Dorota Szelągowska schudła 20 kilogramów po ciąży! Wiemy, jak i kto jej w tym pomógł!

Dorota Szelągowska zyskała popularność, prowadząc programy telewizyjne (m.in. „Dorota was urządzi”).

East News

Reklama

Katarzyna Grochola (na zdjęciu z mężem) pisze bestsellerowe powieści. Pod koniec maja wyjdzie jej nowa książka, tym razem kryminał – „Zranić marionetkę”.