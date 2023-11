„To mój mąż. Ostatni!”, powiedziała niedawno Katarzyna Grochola, wprawiając wiele osób w osłupienie. Jak się okazało, pisarka wzięła cichy ślub już dziewięć miesięcy temu! Poszła tym samym w ślady swojej córki Doroty Szelągowskiej, która nieco wcześniej też wyszła za mąż w tajemnicy przed całym światem. I dla matki, i dla córki jest to trzecie małżeństwo w życiu!

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że na swój trzeci ślub - z Michałem - Dorota nie zaprosiła swojej mamy. W urzędzie stanu cywilnego pojawili się jedynie świadkowie państwa młodych i syn Doroty, Antoni. Gwiazda śmiała się, że wesele kosztowało ją 65 złotych, bo goście wypili tylko kawę. Co ciekawe, jej mama zrobiła podobnie.

U nas skromne śluby to ostatnio tradycja rodzinna. Dorotkę zaprosiłam na swój ślub, ale ponieważ miała w tym czasie zdjęcia na planie, to skończyło się na tym, że świętowaliśmy jedynie w gronie dwóch świadków. Tylko że ja, w przeciwieństwie do córki, chcę mieć jeszcze jedno duże wesele i cały czas usilnie pracuję nad przekonaniem do tego pomysłu męża, dodaje pisarka.