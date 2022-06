See Blogers 2022: Klaudia Halejcio miała aż dwie stylizacje, Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na klasykę

Agnieszka Woźniak-Starak jest z pewnością ikoną stylu. Dziennikarka nie boi się eksperymentować z modą i często decyduje się na oryginalne dodatki od najlepszych projektantów. Buty-kopyta, czy luksusowe torebki to stały element jej stylizacji. Tym razem jednak prowadząca "Dzień Dobry TVN" postawiła na bardzo klasyczny zestaw, ponadczasowe szarości, czerń i marynarkę, która świetnie wydłuża sylwetkę. Agnieszka Woźniak-Starak w ponadczasowym zestawie Agnieszka Woźniak-Starak podąża za trendami. Dziennikarka uwielbia ponadczasowe wzory, ale nie ma też problemu z bardziej odważnymi rozwiązaniami. Ostatnio zachwyciła fanów świetnie dobranymi kowbojkami, które kosztowały aż 4 tysiące złotych , jednak dziennikarka stawia też na bardziej kontrowersyjne stylizacje, czasem zniekształcające sylwetkę. Tym razem jednak po wyjściu z "Dzień Dobry TVN" Agnieszka Woźniak-Starak zadała szyku klasyką. Czarne szorty z wysokim stanem, biało-szary golf i marynarka w "jodełkę" świetnie podkreśliły sylwetkę dziennikarki. Marynarka o prostokątnym kształcie sięgającym za biodra to wzór, który z pewnością wydłuży każdą sylwetkę. Spodnie z wysokim stanem także wyszczuplają i dodają centymetrów. Agnieszka Woźniak-Starak wygląda w tej stylizacji bardzo kobieco! Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w modnym płaszczu na wiosnę 2022, ale to botki gwiazdy przyciągają całą uwagę Dziennikarka postawiła także na cienkie, czarne rajstopy, czyli również bardzo wyszczuplające rozwiązanie. Do całego zestawu Woźniak-Starak dobrała czarne kozaki przed kolano swój ukochany wzór, czyli kowbojki. Welurowy materiał i delikatny obcas wyglądają niezobowiązująco i świetnie wpisują się w szaro-czarną stylizację prowadzącej "Dzień Dobry...