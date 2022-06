Agnieszka Woźniak-Starak żegna Edwarda Miszczaka. Niespodziewanie wspomniała o zmarłym mężu

Agnieszka Szulim dostanie nowy program w TVN, ale dopiero trwają nad nim prace. Szulim nie pojawiła się na wiosennej ramówce stacji, wyjechała z narzeczonym Piotrem Woźniakiem-Starakiem na rejs niespodziankę. Zapytaliśmy Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego TVN, co szykuje dla swojej jednej z największych gwiazd. Agnieszka jest teraz za granicą, ale będzie miała nowy program, już nad tym myślimy. Ale to nie znaczy, że "Na językach" zniknie z anteny, ten program ma stałą widownie. Szykujemy też kolejną edycję "Aplauz, Aplauz" z Agnieszką na jesień. A nowy program... mogę powiedzieć tylko tyle, że to będzie rozrywka - mówi Party.pl Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN. "Na językach" trwa już kolejny sezon, a w tej ramówce stacji Agnieszka Szulim nie ma żadnego nowego programu, dlatego mogła sobie pozwolić na nieobecność. Za to jesień zapowiada się dla dziennikarki pracowicie. Ciekawe, czy już wtedy będzie po ślubie z Piotrem Woźniakiem-Starakiem? Podobno data została wyznaczona na sierpień. A na ramówce pojawiły się plotki, że może właśnie Szulim i Starak teraz wyjechali wziąć na wakacjach ślub :). Zobacz także: Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak biorą ślub na zamku krzyżackim w Gniewie? Szulim odpowiada... Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak po hucznych zaręczynach mniej udzielają się publicznie. Ostatnie wspólne zdjęcie pokazali z Sylwestra. Agnieszka Szulim od dwóch lat prowadzi program "Na językach" w TVN. Ostatnio zadebiutowała w dziecięcym show "Aplauz, Aplauz" jako gospodyni. Agnieszka Szulim ma też program w TVN Style "Stylowy magazyn".