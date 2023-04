Sebastian Fabijański przeprasza syna w mocnym wpisie. Maffashion ostro odpowiedziała Rafalali: "Wara od mojego syna". To wszystko przez słowa Rafalali, która w skandaliczny sposób wypowiedziała się na temat dziecka pary. Sebastian Fabijański postanowił przeprosić wszystkich za to, że są świadkami całej afery. Chwilę później w mediach społecznościowych pożegnał się z fanami, co wywołało duży niepokój. Sebastian Fabijański w rozpaczliwym wpisie do syna Rozstanie Sebastiana Fabijańskiego i Maffashion wywołało szok w mediach, zwłaszcza że doszło do niego kilka miesięcy po tym, jak aktor spotkał się z Rafalalą. Później gwiazdor udzielił głośnego wywiadu, w którym przyznał się do zdrady i problemów osobistych. Fani stanęli murem za Maffashion, jednak ostatnio sytuacja się zmieniła, gdy wyszło na jaw, że Julia Kuczyńska również miała romans przed zakończeniem związku z ojcem swojego syna, Bastka. Sebastian Fabijański i Julia Kuczyńska mogą zapomnieć o dyskretnym rozstaniu. Zwłaszcza że w burzę medialną zostały wciągnięte kolejne osoby - nie tylko Rafalala, ale również mężczyzna, z którym była partnerka aktorka miała romans. Gdy okazało się, że nie tylko gwiazdor był niewierny, internauci ostro skrytykowali Maffashion . Nie spodobało im się, że blogerka pozwalała na to, by fani publicznie obrażali jej byłego ukochanego. Teraz głos ponownie zabrał Sebastian Fabijański, który opublikował rozpaczliwy wpis. To wszystko przez skandaliczne słowa Rafalali na temat synka Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego. Maffashion ostro odpowiedziała Rafalali: "Wara od mojego syna". I trudno się jej dziwić. Aktor nie przewidział, że afera tak mocno może odbić się na niewinnym chłopcu. Opublikował w sieci wpis: Synu, jeśli to kiedyś przeczytasz, to chciałbym, żebyś wiedział, że jest mi cholernie przykro, że...