Sebastian Fabijański od lat cieszy się dużym zainteresowaniem widzów. Jak donoszą media, już wkrótce ma pojawić się w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tymczasem aktor postanowił odnieść się do swojej ostatniej relacji i zdradził kulisy jej zakończenia. Co sprawiło, że zdecydował się odejść?

Sebastian Fabijański opowiedział o ostatniej relacji

Sebastian Fabijański to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów młodego pokolenia. Popularność przyniosły mu role w filmach i serialach, takich jak "Miasto 44", "Kamerdyner", "Belfer" czy "Proceder". Artysta próbował także swoich sił w muzyce, wydając album rapowy, a w ostatnich latach zwracał na siebie uwagę również udziałem w galach freak fightów.

Życie prywatne aktora od dawna interesuje media. Fabijański był związany m.in. z Olgą Bołądź, a największy rozgłos przyniósł mu związek z Maffashion, z którą ma syna. Po rozstaniu wielokrotnie podkreślał, że ojcostwo pozostaje dla niego priorytetem. W jednym z ostatnich wywiadów otworzył się na temat swojej ostatniej relacji.

Sebastian Fabijański potwierdził rozstanie

Na początku grudnia aktor potwierdził w rozmowie z jednym z portali, że w jego życiu pojawiła się nowa osoba. Przyznał jednak, że tym razem celowo chronił swoją relację przed mediami, zaznaczając, że z czasem zmienił podejście do ujawniania miłosnych spraw. Niedawno aktor pojawił się w podcaście Małgorzaty Ohme, gdzie wyznał, że jego ostatnia relacja dobiegła jednak końca. Jednocześnie podkreślił, że to doświadczenie pozwoliło mu lepiej poznać samego siebie.

Ostatnio poznałem się w pewnej relacji romantycznej od takiej strony, którą chciałbym w sobie rozwijać, czyli tą troskliwą, opiekuńczą, rano kanapeczki, wiesz... mówił Fabijański.

Fabijański zdecydował się na szczere wyznanie dotyczące powodów rozstania i własnych emocji. W rozmowie otwarcie opisał, co skłoniło go do podjęcia trudnej, ale świadomej decyzji.

Ta historia, która mi ostatnio towarzyszyła, pokazała mi, że jestem w stanie zachować się dojrzale. I ten racjonalny Sebastian, który wie, że wchodzenie w ten sam schemat, co zwykle, czyli ja aspirujący, a ktoś zdystansowany, chłodny to jest toksyczne połączenie i to się nigdy nie dopełni, więc po prostu odszedłem. Mimo, że bardzo dużo czułem do tej osoby, to jednak pomyślałem, że warto w tym wszystkim znowu nie wchodzić w ten sam worek, który mnie może znowu wpędzić w poczucie ciągłej winy kontynuował.

Aktor nie ukrywał, że rozstanie było dla niego trudnym, ale przemyślanym krokiem. Podkreślił, że kierował się przede wszystkim troską o własne emocje i zdrowie psychiczne.

Uznałem tę relację za toksyczną, za taką, która nie powinna być obecna w moim życiu, bo będzie mnie cały czas triggerować w rejony, których po prostu nie chcę podsumował Fabijański.

