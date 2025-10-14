Reklama

To już kolejna odsłona gali Wszechmocne 2025 organizowanej przez serwis WP Kobieta. 14 października 2025 roku w hotelu Verte w Warszawie na czerwonym dywanie pojawiła się plejada gwiazd, które na co dzień wyróżniają się swoją działalnością. Wydarzenie przyciągnęło takie gwiazdy jak chociażby: Izabelę Janachowską, Anitę Sokołowską, Sylwię Bombę, Katarzynę Dowbor, ale i gwiazdy młodego pokolenia jak Sarę James.

Gala Wszechmocne 2025, czyli kobiety, które zmieniają świat

Wieczór obfitował w wiele emocjonujących momentów, a głównym elementem było wręczeniem nagród w 11 kategoriach. Na scenie tego dnia wystąpiła Natalia Szroeder, która sama była nominowana w kategorii #Wszechmocne w popkulturze. Obecność ważnych nazwisk biznesu, kultury i mody tylko nadało wyjątkowy charakter całemu wydarzeniu. Wśród gości nie mogło zabraknąć się m.in. Izabeli Janachowskiej, Anity Sokołowskiej, Katarzyny Dowbor, Sylwii Bomby i Joanna Przetakiewicz. To tylko początek listy.

Zobaczcie pełną galerię gwiazd! Na czerwonym dywanie królowała prawdziwa rewia mody. Było elegancko, odważnie i stylowo!

1 z 13

Izabela Janachowska
Fot. Pawel Wodzynski/East News

Izabela Janachowska na gali zachwyciła w pięknej, czarnej koronkowej sukni i wyglądała wyjątkowo stylowo.

2 z 13

Sylwia Bomba
Fot. Pawel Wodzynski/East News

Sylwia Bomba z kolei zaskoczyła w białej stylizacji z długą marynarką i białymi rajstopami w roli głównej. Dość odważnie!

3 z 13

Magdalena Stępień
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Dawno niewdziana Magdalena Stępień zdecydowała się na czarną mini i dodatki w tym samym kolorze.

4 z 13

Anna Kalczyńska
Fot. Pawel Wodzynski/East News

Anna Kalczyńska jako jedna z nielicznych gwiazd postawiła na kolor i to dość mocną zieleń.

5 z 13

Sara James
Fot. Pawel Wodzynski/East News

Sara James jest wierna oversizowym stylizacjom i tym razem był to czarny, klasyczny garnitur.

6 z 13

Joanna Racewicz
Fot. Pawel Wodzynski/East News

Joanna Racewicz też zdecydowała się na koronki w bardzo kobiecym wydaniu.

7 z 13

Katarzyna Dowbor
Fot. Pawel Wodzynski/East News

Katarzyna Dowbor na Gali plebiscytu Wszechmocne zachwyciła w czekoladowym garniturze.

8 z 13

Natalia Szroeder
Natalia Szroeder cała w koronkach zaśpiewała na scenie, a jej występ uświetnił tegoroczną galę Wszechmocne 2025. PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS

9 z 13

Misheel Jargalsaikhan
Fot. Pawel Wodzynski/East News

Misheel Jargalsaikhan zachwyciła w eleganckiej sukni. To jedna z najlepszych stylizacji tego weczoru.

10 z 13

Joanna Przetakiewicz
Fot. Pawel Wodzynski/East News

Joanna Przetakiewicz też zdecydowała się na czerń, ale z piórami, które dodały tej stylizacji pazura.

11 z 13

Anita Sokołowska
Fot. Pawel Wodzynski/East News

Anita Sokołowska wyglądała obłędnie w czarnej sukni z odsłoniętymi ramionami. Gwiazda "Przyjaciółek" nieustannie w formie.

12 z 13

Mery Spolsky
Fot. Pawel Wodzynski/East News

Mery Spolsky pozwoliła sobie na odrobinę szaleństwa. Artystka jest znana z tego, że nie obawia się kontrowersji.

13 z 13

Anna Czartoryska
Fot. Pawel Wodzynski/East News

Anna Czartoryska- Niemczycka dołączyła do grona gwiazd, które postawiły na klasykę. Jak widać to strzał w dziesiątkę!

