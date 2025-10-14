Ścianka pełna gwiazd. Janachowska w eleganckich koronkach, Bomba w klasycznej bieli
W hotelu Verte w Warszawie odbyła się gala Wszechmocne 2025. Na czerwonym dywanie pojawiły się plejada gwiazd, a wśród nich silne kobiety, które na co dzień inspirują innych swoją działalnością. Izabela Janachowska przyciągnęła uwagę wszystkich swoją elegancką stylizacją, ale nie sposób nie wspomnieć o Sarze James i Magdalenie Stępień, która rzadko pojawia się na ściance.
To już kolejna odsłona gali Wszechmocne 2025 organizowanej przez serwis WP Kobieta. 14 października 2025 roku w hotelu Verte w Warszawie na czerwonym dywanie pojawiła się plejada gwiazd, które na co dzień wyróżniają się swoją działalnością. Wydarzenie przyciągnęło takie gwiazdy jak chociażby: Izabelę Janachowską, Anitę Sokołowską, Sylwię Bombę, Katarzynę Dowbor, ale i gwiazdy młodego pokolenia jak Sarę James.
Gala Wszechmocne 2025, czyli kobiety, które zmieniają świat
Wieczór obfitował w wiele emocjonujących momentów, a głównym elementem było wręczeniem nagród w 11 kategoriach. Na scenie tego dnia wystąpiła Natalia Szroeder, która sama była nominowana w kategorii #Wszechmocne w popkulturze. Obecność ważnych nazwisk biznesu, kultury i mody tylko nadało wyjątkowy charakter całemu wydarzeniu. Wśród gości nie mogło zabraknąć się m.in. Izabeli Janachowskiej, Anity Sokołowskiej, Katarzyny Dowbor, Sylwii Bomby i Joanna Przetakiewicz. To tylko początek listy.
Zobaczcie pełną galerię gwiazd! Na czerwonym dywanie królowała prawdziwa rewia mody. Było elegancko, odważnie i stylowo!
Izabela Janachowska na gali zachwyciła w pięknej, czarnej koronkowej sukni i wyglądała wyjątkowo stylowo.
Sylwia Bomba z kolei zaskoczyła w białej stylizacji z długą marynarką i białymi rajstopami w roli głównej. Dość odważnie!
Dawno niewdziana Magdalena Stępień zdecydowała się na czarną mini i dodatki w tym samym kolorze.
Anna Kalczyńska jako jedna z nielicznych gwiazd postawiła na kolor i to dość mocną zieleń.
Sara James jest wierna oversizowym stylizacjom i tym razem był to czarny, klasyczny garnitur.
Joanna Racewicz też zdecydowała się na koronki w bardzo kobiecym wydaniu.
Katarzyna Dowbor na Gali plebiscytu Wszechmocne zachwyciła w czekoladowym garniturze.
Misheel Jargalsaikhan zachwyciła w eleganckiej sukni. To jedna z najlepszych stylizacji tego weczoru.
Joanna Przetakiewicz też zdecydowała się na czerń, ale z piórami, które dodały tej stylizacji pazura.
Anita Sokołowska wyglądała obłędnie w czarnej sukni z odsłoniętymi ramionami. Gwiazda "Przyjaciółek" nieustannie w formie.
Mery Spolsky pozwoliła sobie na odrobinę szaleństwa. Artystka jest znana z tego, że nie obawia się kontrowersji.
Anna Czartoryska- Niemczycka dołączyła do grona gwiazd, które postawiły na klasykę. Jak widać to strzał w dziesiątkę!