To już kolejna odsłona gali Wszechmocne 2025 organizowanej przez serwis WP Kobieta. 14 października 2025 roku w hotelu Verte w Warszawie na czerwonym dywanie pojawiła się plejada gwiazd, które na co dzień wyróżniają się swoją działalnością. Wydarzenie przyciągnęło takie gwiazdy jak chociażby: Izabelę Janachowską, Anitę Sokołowską, Sylwię Bombę, Katarzynę Dowbor, ale i gwiazdy młodego pokolenia jak Sarę James.

Gala Wszechmocne 2025, czyli kobiety, które zmieniają świat

Wieczór obfitował w wiele emocjonujących momentów, a głównym elementem było wręczeniem nagród w 11 kategoriach. Na scenie tego dnia wystąpiła Natalia Szroeder, która sama była nominowana w kategorii #Wszechmocne w popkulturze. Obecność ważnych nazwisk biznesu, kultury i mody tylko nadało wyjątkowy charakter całemu wydarzeniu. Wśród gości nie mogło zabraknąć się m.in. Izabeli Janachowskiej, Anity Sokołowskiej, Katarzyny Dowbor, Sylwii Bomby i Joanna Przetakiewicz. To tylko początek listy.

