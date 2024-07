Margaret została najlepszą wokalistką w kraju - w czwartek odebrała statuetkę MTV EMA 2015. Okazuje się, że artystka ma wielu fanów, także wśród osób z branży muzycznej. Jedną z jej wielbicielek jest utalentowana Saszan, której znakiem rozpoznawczym są włosy.

Podczas czwartkowej gali MTV EMA 2015 nie mogło zabraknąć oczywiście polskich gwiazd związanych ze sceną muzyczną. Na czerwonym dywanie pojawiła się m.in. idolka nastolatek Saszan, która bardzo cieszyła się z wygranej Margaret. Artystka bardzo ceni wokalistkę i lubi też jej styl ubierania, dlatego na imprezie pojawiła się w futerku z najnowszej kolekcji Margaret:

Z Margaret to jest tak, że nawet założyłam futro z jej kolekcji. Uważam, że prywatnie i zawodowo to jest mega dziewczyna. Bardzo ją wspieram i od samego początku trzymam za nią kciuki.

Już wkrótce Margaret wybierze się do Mediolanu, gdzie powalczy o statuetkę dla najlepszego artysty. W tym pojedynku zmierzy się z największymi gwiazdami znanymi na całym świecie. Jak jej szanse ocenia Saszan?

Tak naprawdę wszystko zależy od głosów. Nie do końca wiąże się to z jakością artystów ani z ich wokalem. O wszystkim świadczą głosy ludzi i myślę, że gdyby nie to wpływało na ostateczną decyzję to Margaret miałaby szansę wygrać. Jest artystką na światowym poziomie, a na pewno bardzo europejska. Ja na pewno trzymam za nią mocno kciuki.