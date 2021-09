Sarsa zdradziła imię dziecka! Jest bardzo oryginalne i niespotykane! 

Rafał Maserak został ojcem 4 marca 2020 roku. Tego dnia na świat przyszedł jego syn, który dostał na imię Leonard. Skąd pomysł na takie imię? Jak Maserak czuje się w roli świeżo upieczonego ojca? A jak macierzyństwem cieszy się jego narzeczona Małgorzata Lis? I ostatnie pytanie - czy Maserak planuje ślub? Przeczytajcie, co nam zdradził! Od zawsze, kiedy marzyłem o dziecku, chciałem córce dać na imię Lea, a synowi Leonard. Cudownie się złożyło, bo mój pradziadek miał na imię Leonard i tak samo dziadek mojej narzeczonej - powiedział nam Rafał Maserak. A jak Rafał Maserak radzi sobie z wychowywaniem Leonarda? Spędzam z synkiem 24 godziny na dobę. Umiem go przewijać, lulać, wstaję do niego w nocy. Uwielbiam ten urlop tacierzyński. Gdyby nie sytuacja z koranawirusem, to byłoby inaczej, bo miałbym przecież próby na parkiecie i występy przed publicznością. Także nie ma tego złego! A tak między nami chłopakami rodzi się cudowna więź. Mój synek już potrafi się do mnie uśmiechać. Mam wrażenie, że coraz więcej rozumie - powiedział nam Maserak. Okazuje się, że Maserak z wielką chęcią dba o synka, mimo że w domu cały czas jest z nimi jego narzeczona: Ten czas spędzamy we trójkę w domu. W domu jest też moja narzeczona, ale uwielbiam ją wyręczać w opiece nad naszym Leonardem i rola taty na pełen etat bardzo mi pasuje. Wszystko potrafię przy nim zrobić. Narzeczona potwierdza! A czy mały Leonard zostanie ochrzczony? Myślimy już o urządzeniu chrztu jeszcze w tym roku. Jak tylko skończy się ten trudny czas. Chrzciny będą na pewno szybciej niż ślub (śmiech). Na chrzestnych wybierzemy osoby z rodziny, jeszcze dyskutujemy z narzeczoną, kto to będzie. Oczywiście w wywiadzie pojawiło się również pytanie o... ślub. Maserak zapewnił, że jeśli ślub się odbędzie, odbędzie...