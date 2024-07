1 z 5

Sarsa zaskoczyła stylizacją, w której wystąpiła na Polsat SuperHit Festiwal 2016. Artystka pojawiła się w Operze Leśnej w Sopocie w bardzo oryginalnej kamizelce, uszytej z... pluszowych małpek! Nieco kontrowersyjną narzutkę połączyła ze spodniami z motywem moro, militarną bluzą z kapturem i zielonymi botkami na szpilce.

Sarsa już nie raz zaskakiwała nas oryginalnymi kreacjami. Młoda wokalistka to zdecydowanie jedna z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Tym razem jednak nie do końca jesteśmy przekonani do jej "kreacji" z pluszakami w roli głównej. Chociaż nie ma co ukrywać, że dzięki takiej stylizacji Sarsa nie mogła pozostać niezauważona.

Zobacz, jak Sarsa wyglądała podczas drugiego dnia festiwalu w Sopocie. Podoba Wam się kamizelka z pluszowych małpek?

