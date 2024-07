Sarsa skomentowała swoją kontrowersyjną stylizację z Polsat SuperHit Festiwal 2016. Gwiazda postawiła na bardzo oryginalny look, którego najmocniejszym akcentem była narzutka obszyta pluszowymi małpkami. W tym stroju piosenkarka przykuwała ogromną uwagę! Przed kamerą Party.pl zdradziła, co zainspirowało ją do wybrania właśnie takiej kreacji na festiwal w Sopocie.

Reklama

To zupełnie casualowy styl! Chciałam dzisiaj wnieść coś pozytywnego do ludzkich serduszek - zdradziła Sarsa.

A dlaczego nie zdecydowała się na elegancką, wieczorową suknię? Dowiecie się z materiału filmowego! Zobacz też: Sarsa pisze piosenki dla Ewy Farnej. Wiemy, jak się poznały! Nowa przyjaźń w show-biznesie?

Sarsa na Polsat SuperHit Festiwal 2016 wystąpiła w stroju obszytym pluszowymi małpkami.

ONS

Zobacz także

Reklama

Artystka chciała rozweselić publiczność. I chyba jej się udało!