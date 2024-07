Sara Girgis już po studniówce! Wokalistka znana z "The Voice of Poland" wybrała na ten wyjątkowy wieczór czarną, koronkową sukienkę projektu Eweliny Dec. Na imprezę wybrała się oczywiście ze swoim chłopakiem. Jak wyglądała? Poznajcie szczegóły stylizacji Sary Girgis!

Sara wyglądała bardzo seksownie! Girgis postawiła na czarną, koronkową sukienkę z odkrytymi plecami i oczywiście wysokie szpilki. Jednak uczestniczka show TVP 2 doskonale wie, że ani piękna kreacja, ani dobre jedzenie nie uczynią studniówki wyjątkowej, gdyby nie bliskie osoby u boku, którym podziękowała na Facebooku za świetną noc:

Przetańczyłam prawie całą noc z moim ukochanym mężczyzną i bawiliśmy się świetnie! Widocznie takie zabawy nam dobrze służą. To była wspaniała studniówka we wspaniałym gronie. Chcę Wam jeszcze tylko napisać.. Dobra muzyka, ładna kreacja, smaczne jedzenie.. Nie to jest powodem dobrej zabawy, tylko ukochani ludzie, którzy sprawiają, że potrafimy bawić się do rana, czuć się szczęśliwym i spełnionym! - pisze Sara.