Na początku maja, a dokładnie 5 maja, Sara i Artur Borucowie zostali rodzicami - na świat przyszedł ich syn Noah. Para obecnie wychowuje więc troje dzieci - córkę Oliwię z poprzedniego związku Sary, Amelię i synka Noah. Ostatnio Sara opublikowała rodzinną fotografię na Instagramie, jednak fani zwrócili uwagę, że brakuje na niej starszego syna Artura z poprzedniego małżeństwa. Sara Boruc postanowiła wytłumaczyć im, że jej mąż nie ma z synem żadnego kontaktu!

Sara Boruc opublikowała na Instagramie uroczą, rodzinną fotografię. Możemy podziwiać na niej szczęśliwych rodziców z tróją dzieci: Oliwią, Amelią i Noah. Sara wyznała w opisie do zdjęcia, że razem z Arturem zawsze marzyła o dużej rodzinie.

Fani szybko zwrócili Sarze uwagę, że na zdjęciu brakuje szóstego dziecka... syna z pierwszego małżeństwa Artura!

Sara Boruc zdecydowała się odpowiedzieć na ten komentarz. Wyjawiła, że Artur nie ma żadnego kontaktu z chłopcem!

Nie mamy z nim żadnego kontaktu, niestety. Artur od urodzenia widział go może pięć razy. Wszystko za sprawą mamy chłopca, która zadbała o to, by nie poznał taty ani sióstr... - napisała Sara.