Sandra z "Hotelu Paradise" skomentowała to co działo się między Anią a Mattem na planie programu! Chociaż pierwsza edycja nowego hitu na antenie TVN 7 minęła już kilka tygodni temu, to emocje związane z uczestnikami wciąż nie opadają. Ostatnio w programie "Hotel Paradise. Powrót z raju" między Anią a Sandrą doszło do poważnej wymiany zdań- uczestniczki show spierały się o relacje Ani z Mattem. Para zapewniała, że w programie zawarli układ, który miał pomóc im dojść aż do finału. Ania i Matt przed całą grupą udawali związek. Ale czy Sandra naprawdę nie wiedziała o ich układzie?

Posłuchajcie, co podczas rozmowy z Party.pl powiedziała Sandra z "Hotelu Paradise"!

Sandra wiedziała o układzie Ani i Matta?