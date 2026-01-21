Sandra Kubicka niedawno obchodziła w Dubaju swoje 31. urodziny, a po powrocie do Polski podzieliła się szczegółową relacją z wyjazdu ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Modelka wyznała, że nie zmrużyła oka przez całą noc, martwiąc się o zdrowie swojego synka. Leoś rozchorował się po kilkudniowym pobycie z tatą.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron rozstali się

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw‑Baron kilka miesięcy temu rozstali się, o czym szeroko rozpisywały się tabloidy. Modelka wyprowadziła się z mieszkania, z którym dzielili życie, i złożyła pozew o rozwód. Od tego czasu Kubicka dzieli się w sieci fragmentami swojego życia, pokazując nowe wyzwania i codzienność samotnej mamy.

Ostatnio celebrytka hucznie świętowała swoje 31. urodziny w Dubaju, podczas gdy Baron pozostał w kraju, zajmując się ich synem Leonardem. Pomimo zakończenia małżeństwa oboje starają się dzielić opieką nad dzieckiem, a każdy ich ruch przyciąga uwagę mediów i fanów.

Sandra Kubicka przemówiła po powrocie z Dubaju

Sandra Kubicka podzieliła się w sieci relacją ze swojego niedawnego wyjazdu do Dubaju, gdzie spędzała czas z przyjaciółmi. W nagraniu odniosła się również do plotek i spekulacji, które pojawiły się wokół tego wyjazdu.

Musicie mi uwierzyć na słowo, że był to jeden z lepszych moich wyjazdów z moimi przyjaciółmi. To jest ta sama ekipa od lat, tylko ja wam ich nie pokazywałam tym razem, bo mam dość teorii spiskowych (...) Już słyszałam, że ukrywałam kogoś w Dubaju wyznała.

Przed wyjazdem Kubicka zostawiła syna pod opieką Barona, który czuwał nad Leonardem podczas jej nieobecności. Po powrocie Sandra z radością przywitała chłopca, jednak pierwsza noc upłynęła jej pod znakiem troski o chorego synka.

No dobra, trzeba jakoś się obudzić. Całą noc nie spałam, bo Leoś wrócił do domu chory i w nocy bawiłam się w szpital poinformowała fanów Kubicka.

Kilka godzin później zaniepokojona mama zrelacjonowała wizytę u lekarza.

Diagnoza średnia ale będę robić wszystko żeby jak najszybciej wyzdrowiał. Leoś ma zakaz wychodzenia z domu przez następny tydzień na pewno... A potem zobaczymy napisała.

