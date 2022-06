Zabiegana Sandra Kubicka załatwia sprawunki na mieście. Nowe zdjęcia paparazzi

Wiadomość o tym, że Sandra Kubicka i Baron są parą stała się kilka tygodni temu towarzyską sensacją. Już od jakiegoś czasu modelka opowiadała o nowej relacji, ale nie chciała zdradzić, że chodzi o jurora "The Voice of Poland". On też milczał, nie ujawniając szczegółów. W końcu jednak oboje zmienili zdanie. Baron zdecydował się przerwać milczenie - na swoim profilu instagramowym pokazał piękne zdjęcie z nową miłością. W tym samym czasie Sandra poświęciła mu długi wpis, w którym pisze m.in.: Tak jestem z @alekbaron i tak - jestem zakochana. W pięknych słowach opisuje uczucie i wszystko, co dał jej muzyk Afromental. Zobaczcie, jak razem wyglądają. Zobacz także: Blanka Lipińska komentuje związek Barona i Sandry Kubickiej. Wspomina też o Julii Wieniawie Baron pokazał zdjęcie z Sandrą Kubicką Trzeba przyznać, że to piękna para. Sandra Kubicka znalazła miłość po głośnym rozstaniu z narzeczonym. Baron , obiekt westchnień wielu pań, znów jest zakochany po rozstaniu z pisarką Blanką Lipińską. Choć od kilku tygodni wiadomo, że przystojny juror "The Voice of Poland" i gwiazda "Tańca z gwiazdami" są razem, on nie komentował tych informacji. Aż do dzisiaj. Bonnie and Clyde 💞 Tak wygląda szczęście, przyjaźń, radość, pasja, spokój, miłość ✨ Dziękuję, że Jesteś @sandrakubicka ❤️ - napisał na Instagramie. Do posta dołączył piękne zdjęcie z modelką. Jak Wam się podobają razem? Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez...