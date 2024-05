Sandra Kubicka przerwała milczenie po kilku dniach nieobecności w sieci. Pochwaliła się swoim szczęściem:

Pokazała zdjęcia.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron kilka dni temu niespodziewanie zamilkli w mediach społecznościowych, mimo że przez cały okres ciąży modelki byli wyjątkowo aktywni i regularnie dzielili się z fanami przygotowaniami do nowej roli - rodziców. Fani od razu wyczuli ich nieobecność i pod zdjęciami Sandry zastanawiają się, czy dziecko modelki jest już na świecie. Kubicka, mimo że zablokowała możliwość komentowania jej postów, aby uspokoić obserwatorów, dodała nowe zdjęcie i podzieliła się radosną nowiną.

Sandra Kubicka od początku ciąży nie ukrywała, że to spełnienie jej marzeń. Modelka od dłuższego czasu borykała się z problemami ze zdrowiem, więc zajście w ciąże nie było takie proste, a ona i Aleksander Baron rozważali metodę in-vitro. Para nie mogła ukryć swojego szczęścia, gdy okazało się, że Kubicka i Baron spodziewają się syna. Przez cały okres ciąży zarówno Sandra Kubicka jak i jej mąż na bieżąco relacjonowali przygotowania do przyjścia na świat dziecka. Kupili nawet nowy dom na przedmieściach Warszawy, bo jak przyznała modelka, chce, aby jej dziecko "wychowywało się w piasku i w lesie, a nie w smogu i na ulicy". Od kilku dni na próżno było szukać na Instagramach małżonków nowych relacji i fani zastanawiali się, czy dziecko jest już na świecie. Modelka po kilku dniach przerwała wymowne milczenie.

Sandra Kubicka pochwaliła się, że udało jej się spełnić jego z wielkich marzeń i wraz z Baronem pozują w swoim własnym, wielkim domu:

Zobacz także

We did it! Nasza oaza spokoju. Ucieczka od miasta. To tu nasz synek będzie biegał po trawie z dziewczynkami. W 2024 spełniamy nasze wszystkie marzenia.

przekazała.