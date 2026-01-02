W sylwestrową noc Sandra Kubicka zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie emocjonalnym wpisem, który błyskawicznie obiegł media.

Sandra Kubicka przekazała radosne wieści

Modelka dodała na social media zdjęcie ze znajomymi i napisała:

Kocham, dziękuję. 2026 będzie piękny, bo Państwo Dudek biorą ślub!

Choć nie podała szczegółów dotyczących daty czy miejsca ceremonii, jednoznaczne słowa sugerują, że ślub planowany jest właśnie w nadchodzącym roku. Internauci natychmiast zareagowali entuzjastycznie, przesyłając gratulacje i życzenia szczęścia. Dominik Dudek to znany wokalista, który zyskał rozgłos dzięki swoim występom w programach telewizyjnych i na polskich scenach muzycznych. Artysta zyskał grono wiernych fanów, którzy teraz z jeszcze większym zainteresowaniem śledzą jego życie prywatne.

Co słychać u Sandry Kubickiej?

Sandra Kubicka w ostatnich tygodniach skupiła się na obudowaniu swojego życia po rozstaniu z Baronem — ponownie ogłosiła, że jest singielką i powoli układa sobie codzienność na nowych zasadach, dzieląc czas między pracę, opiekę nad synem Leosiem i swoje pasje. Modelka postanowiła wrócić do korzeni i reaktywować karierę modelingową, co zaskoczyło wielu fanów, bo wcześniej twierdziła, że kończy z wybiegiem i sesjami zdjęciowymi.

