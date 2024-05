Sandra Kubicka przez cały okres ciąży była wyjątkowo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie relacjonowała fanom przygotowania do przyjścia na świat jej synka. Modelka kilka dni temu niespodziewanie zamilkła i na próżno było szukać u niej nowego Instastory. Fani wyczuli jej nieobecność i pod starymi zdjęciami pojawiły się pytania: "czy to już?". Niespodziewanie modelka podzieliła się nowym wymownym zdjęciem.

Sandra Kubicka już urodziła?

Fani Sandry Kubickiej od kilku dni zastanawiają się, czy synek modelki i Aleksandra Barona jest już na świecie. Kubicka od samego początku ciąży regularnie relacjonowała w mediach społecznościowych przygotowania do przyjścia na świat jej pierwszego dziecka. Mimo że 29-latka nie wyjawiła na kiedy planowane jest cesarskie cięcie, kilka dni temu przyznała, że wydarzy się to już lada dzień. Jak zapowiadała, jeśli na jej Instagramie zapadnie cisza, oznacza to, że maleństwo jest już na świecie. Oprócz tego Aleksander Baron pokazał ostatnio bardzo wymowne zdjęcie, a teraz i modelka pokusiła się o nowy post... w którym wyłączyła możliwość dodawania komentarzy!

Sandra Kubicka na swoim profilu na Instagramie dodała zdjęcie z wymownym opisem z wywiadu dla Glamour. Przy okazji modelka po kilku minutach wyłączyła możliwość dodawania komentarzy.

Nie zabiorę synkowi dzieciństwa, nie pokażę publicznie jego twarzy. Chcę, żeby mógł być dzieckiem jak najdłużej

Fani Sandry nie mogą się już doczekać tej radosnej nowiny i pod innym zdjęciem Sandry zastanawiają się, czy już urodziła.

Chyba już jest po porodzie bo raptownie znikła. Ale niech się cieszy swoim maleństwem w ciszy spokoju.

Kurczę sprawdzałam wczoraj, że Ciebie nie ma i myślę sobie, chyba Sandra urodziła. No i czekamy haha

Sandra urodziła 16 maja o godz. 11:11. Baron dodał dodatkowy wpis do swojej relacji z serduszkiem pośrodku ich zdjęcia ze ślubu. piszą fani.

Mamy nadzieję, że niebawem Sandra i Alek podzielą się z nami swoim szczęściem!

