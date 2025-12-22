Sandra Kubicka oficjalnie potwierdziła, że przeprowadziła się do nowego mieszkania. Influencerka opublikowała w sieci kadry, na których widać rozpakowywane kartony i świąteczne dekoracje. Przyznała, że to nowe miejsce, w którym obecnie nagrywa swoje współprace reklamowe i które samodzielnie urządza. Kubicka zdradziła, że jeszcze czeka na ostatnie dostawy mebli, ale już teraz czuje się tam bardzo dobrze. Po raz pierwszy w swoim życiu postanowiła przygotować święta Bożego Narodzenia we własnym mieszkaniu. Z tej okazji ozdobiła wnętrza, pokazując fanom świąteczne akcenty.

Influencerka nie spędzi świąt z Baronem?

Fani zastanawiają się, czy Kubicka tegoroczne świąta spędzi z Aleksandrem Milwiwem-Baronem. Para, która jeszcze niedawno świętowała wspólnie 42. urodziny muzyka, obecnie żyje osobno. Influencerka oświadczyła wprost: „Obiecałam święta u mnie, więc słowa muszę dotrzymać”, co sugeruje, że samodzielnie zorganizuje rodzinne spotkanie świąteczne. W rozmowie z fanami wyjaśniła, że mimo iż odwiedza poprzedni dom, to jej codzienne życie toczy się teraz w nowym mieszkaniu. Decyzję o przeprowadzce podjęła sama.

W swoich wypowiedziach Kubicka mocno podkreśla niezależność i siłę kobiet:

Widzicie, pięknie zamykam ten rok. Trudny dla mnie rok zamykam takimi pierwszymi razami i takimi wspomnieniami – powiedziała, zdradzając, że czuje się dobrze w nowym miejscu, które urządza po swojemu.

To pierwszy raz, kiedy w jej mieszkaniu stanęła choinka. W poprzednich latach dekoracje świąteczne pojawiały się w domu, który dzieliła z Baronem. Teraz jednak to ona odpowiada za całą organizację świąt.

Dekoracje w nowym mieszkaniu Sandry Kubickiej

W salonie Sandry Kubickiej stanęła choinka ozdobiona czerwonymi dekoracjami z jednego, dużego kompletu. Oprócz niej w mieszkaniu pojawiło się małe, białe sztuczne drzewko z lampek oraz wieniec z gałązek sosny ozdobiony czerwoną wstążką i suszonymi owocami, który zawisł na drzwiach wejściowych.

Na sofie znalazły się bożonarodzeniowe poduszki z zimowymi motywami, które niemal całkowicie ją zakryły. Kubicka nie ukrywa, że cieszy się na świąteczne przygotowania i chętnie pokazuje swoje wnętrza fanom. Jak sama przyznała, „to mi się nawet nie chce wychodzić, tak tu jest przytulnie”.

