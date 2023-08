Sandra Kubicka od blisko półtora roku związana jest z muzykiem, Aleksandrem Baronem. Ze swoimi fanami często dzieli się kadrami z ich wspólnie spędzanych chwil. Na zdjęciach widzimy ją uśmiechniętą i szczęśliwą. Tym bardziej zaskakująca jest jej najnowsza publikacja w sieci. Modelka zalewa się łzami i mówi o cierpieniu, którego doświadcza od dawna. Chodzi o ataki paniki, które co pewien czas ją spotykają. Gwiazda w szczerych i pełnych bólu słowach wyjaśnia, dlaczego postanowiła opowiedzieć o tym swoim fanom. Sandra Kubicka w mocnym wyznaniu: "Z atakami paniki walczę od nastolatki" W swoim długim wpisie na Instagramie Sandra Kubicka wyjaśniła, że do pokazania swojego płaczu i podjęcia tematu ataków paniki, których doświadcza od wielu lat, skłoniły ją rozmowy z przyjaciółmi. Zdradziła też, że jakiś czas temu znalazła w sieci osobę, która stała się dla niej inspiracją do szukania w sobie siły. - Ostatnio siedziałam w gronie znajomych, opowiadałam im o moich atakach paniki i usłyszałam „Sandra to jest takie super, że mówisz o tym na głos, tak dużo ludzi się boi i również cierpi.” Dlatego dzisiejszy post o tym, że nie zawsze u mnie jest kolorowo. Jakiś czas temu znalazłam konto kobiety, która pokazuje siebie gdy płacze i opisuje te sytuacje. Pierwsze co pomyślałam: „Jeju, skąd ona ma siłę, żeby jeszcze się nagrywać w trakcie”. Właśnie w tym znalazłam piękno: „ona nadal ma siłę.” Zaczęłam robić to samo - wyjaśniła ukochana Aleksandra Barona. Zobacz także: Sukienka na sylwestra w stylu Sandry Kubickiej wyczaruje talię osy w 3 sekundy! Kupisz ją za 69 zł w Sinsay! W dalszej części wypowiedzi Sandra przyznała, że jest postrzegana przez internautów jako osoba bardzo pozytywna. Zdaje sobie sprawę, jaką sympatią jest przez nich darzona. Jednak wyjaśniła, że to, co...