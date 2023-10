Kilka miesięcy temu wystartowało reality show "Love Me Or Leave Me. Kochaj albo rzuć" z Sandrą Kubicką w roli prowadzącej. Program można było oglądać tylko w sieci - na platformie TVP VOD. Teraz jednak show trafi na antenę telewizyjną! Jaką i kiedy? Poznajcie szczegóły!

"Love Me Or Leave Me. Kochaj albo rzuć" na antenie TVP Kobieta

Reality show "Love Me Or Leave Me. Kochaj albo rzuć" pojawił się wiosną tego roku w serwisie streamingowym TVP VOD. Jednak jak informują wirtualnemedia.pl - już jesienią będzie można go oglądać w telewizji, a dokładnie na antenie TVP Kobieta!

O co chodzi w tym show? Udział w programie wzięło osiem par, które przed ślubem chciały sprawdzić, czy powinni spędzić razem resztę życia. W tym celu spędzili dwa tygodnie w luksusowej willi na Wyspach Kanaryjskich, bez dostępu do telefonów i internetu. Główną nagrodę, czyli 100 tysięcy złotych, wygrała para, najlepiej dobrana według reszty uczestników.

Stacja nie udzieliła informacji, czy powstanie drugi sezon show, ale prowadząca program, Sandra Kubicka, ma na pewno powody do radości!

To nie jedyne osiągnięcie Sandry Kubickiej w ostatnim czasie. Ostatnio przystąpiła także do kursu na sternika motorowodnego. Ukończyła go z sukcesem, zdobywając patent. Influencerkę wspierał w nauce jej partner, Alek Baron. Był dumny z ukochanej!

Kocham Cię najmocniej. Ogarniesz to, bo jesteś zaj***kochanie. [...] I na maksa mi to imponuje, że moja kobieta ma takie skillsy i papiery na to - pisał zachwycony muzyk.

Ponadto - Kubicka otworzyła również własny butik z bielizną w centrum Warszawy!