Sandra Kubicka regularnie opowiada w mediach społecznościowych o swoich problemach zdrowotnych. Prowadząca muzyczny program "Rytmy Dwójki", prywatnie partnerka Aleksandra Barona cierpi na zespół policystycznych jajników. Jedno z najczęściej występujących zaburzeń endokrynologicznych znacznie utrudnia kobietom zajście w ciążę. W rozmowie z naszym reporterem prezenterka telewizyjna opowiedziała o swoich planach powiększenia rodziny.

Sandra Kubicka marzy o założeniu rodziny

W połowie października Sandra Kubicka trafiła do szpitala ze studia TVP. Celebrytka źle się poczuła w trakcie nagrań do programu "Rytmy Dwójki". Wcześniej gwiazda ujawniła, że czeka na poważny zabieg, a jej wyniki badań nie są najlepsze. Zdradziła, że lekarze zdiagnozowali u niej stan przednowotworowy szyjki macicy. Ukochana Aleksandra Barona nie ukrywa, że marzy o byciu matką, co potwierdziła w rozmowie z naszym reporterem.

Gdyby to było tak, jak bym chciała, to bym dzisiaj było w ciąży — powiedziała Sandra Kubicka.

W dalszej części wywiadu prezenterka telewizyjna przypomniała, że cały czas zmaga się z zaburzeniem i poprosiła widzów, by trzymali za nią kciuki. Influencerka ma nadzieję, że w przyszłości zostanie mamą.

Niestety walczę z chorobą i robię wszystko, żeby się udało, trzymajcie za mnie kciuki, może będę kiedyś, w końcu mamą — przekazała nam Sandra Kubicka.