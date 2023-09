Były związek Alka Barona z Blanką Lipińską wciąż jest gorącym tematem. Co na to Sandra Kubicka?

Od momentu, w którym Sandra Kubicka i Alek Baron potwierdzili swój związek minął już niemal rok. Zakochani szybko stali się jedną z najbardziej gorących par w polskim show-biznesie, a plotki o kryzysie w relacji okazały się tylko plotkami. W mediach wciąż jednak nie milkną wspomnienia o poprzednim romansie muzyka. Sandra Kubicka szczerze powiedziała, co myśli o komentarzach w roli głównej Blanką Lipińską. Ostro? Sandra Kubicka o Baronie i Blance Lipińskiej. "Mam już serdecznie dość" Choć Blanka Lipińska i Alek Baron rozstali się blisko dwa lata temu, internauci i media nie zapomnieli o relacji tej dwójki. Temat płomiennego związku autorki "365 dni" i muzyka powrócił na tapet wraz z informacją o przygotowaniach Blanki Lipińskiej do kolejnego filmu, którego historia ma być oparta na jej własnych przeżyciach. Kiedy wyszło na jaw, że pojawi się w nim postać inspirowana Alkiem Baronem, Sandra Kubicka postanowiła odgryźć się byłej dziewczynie swojego ukochanego . Piękna modelka jest zazdrosna o ex Barona? Wyznała, co myśli o komentarzach dotyczących jego związku z Blanką Lipińską. Zobacz także: "Kuba Wojewódzki": Blanka Lipińska zdradziła, jak zdobyła Barona! Pomogła jej Natalia Siwiec! Pytania dotyczące życia prywatnego i miłosnego Sandry Kubickiej padły podczas jednego z ostatnich wywiadów. Choć gwiazda przyznała, że nie jest zazdrosna o romantyczną przeszłość ukochanego, nie ukrywa, że tematy związane z Blanką Lipińską są dla niej bardzo... męczące! Mam dość. Mam już serdecznie dość. Minął rok, odkąd my jesteśmy razem, a oni się rozstali już ze dwa lata temu. Dajcie już jej spokój, dajcie mi spokój. Nam spokój. (...) Ja jej nigdy w życiu też nie poznałam, ja jej nigdy w życiu nie widziałam na oczy. Wiem, że ona ma kontrolę i może kontrolować, ile powie, ale...