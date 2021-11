Sandra Kubicka chwali się romantycznymi wakacjami z Baronem. Skomentował je jej były narzeczony!

Sandra Kubicka rozstała się z narzeczonym? W mediach pojawiły się niepokojące plotki dotycząca związku pięknej modelki. Uczestniczka najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" i Kaio Alves Goncalves poznali się na początku tego roku i szybko pojawiło się między nimi uczucie. Pod koniec wakacji okazało się, że partner Sandry Kubickiej poprosił ją o rękę! Już bardzo niedługo bierzemy ślub! Bez znaczenia jak i kiedy... Od dnia, w którym cię poznałam, wiedziałam, że jesteś tym jedynym. Poznałeś mnie, gdy byłam w bardzo złej kondycji... i spójrz, pomogłeś mi przejść przez to wszystko i nadal tu jesteś. Będę cię kochać aż do śmierci- pisała wówczas modelka. Niestety, teraz nad związkiem pary pojawiły się czarne chmury! W mediach pojawiły się niepokojące informacje dotyczące Sandry i Kaio. Czy to już koniec ich związku? Zobaczcie, co powiedziała sama Sandra Kubicka! Sandra Kubicka szczerze o swoim związku Niektóre media i internauci zwrócili uwagę, że Sandra i jej narzeczony przestali się obserwować na Instagramie. Od razu pojawiły się plotki o rozstaniu pary. A zamieszanie wokół swojego związku komentuje sama modelka? Nie rozstaliśmy się. Kaio nie może na razie wrócić do Polski, bo musi być ojcem i zająć się córką na miejscu. Ja nie mogę wrócić do Miami, bo biorę udział w "Tańcu z Gwiazdami". Mamy po prostu ciche dni. Ja mam ogromny stres ostatnio i potrzebuję trochę spokoju dla głowy- przyznała w rozmowie z portalem plotek.pl. Miejmy nadzieję, że Sandra Kubicka i Kaio Alves Goncalves pokonają kryzys i wkrótce znów zobaczymy ich razem! Tego im życzymy! Zobacz także: Sandra Kubicka na początku roku ważyła 72 kg! To z powodu bardzo ciężkiej choroby Sandra Kubicka zdementowała plotki o...