Za nami 9. odcinek "Top Model", z którego odpadła Klaudia Chojnacka. Jednak to nie to wzbudziło największe emocje wśród fanów, a nowy konflikt pomiędzy Sandrą Dorsz a Anią Jaroszewską. Co ciekawe, dziewczyny nie skupiają się wcale na wygranej w show, a na... facecie! Obie zwróciły bowiem uwagę na tego samego chłopaka - Staszka! Było gorąco, a internautom nie spodobało się zachowanie Sandry. Sprawdźcie poniżej, dlaczego!

Reklama

Sandra Dorsz z "Top Model" krytykowana przez internautów

Sandra Dorsz i Ania Jaroszewska to nowe rywalki w 8. edycji "Top Model"! Po ostrym konflikcie między Kingą Wawrzyniak a Klaudią El Dursi przyszedł czas na walkę pomiędzy innymi uczestniczkami i to o... chłopaka! Sandra nie ukrywa, że Staszek wpadł jej w oko, jednak w ostatnim odcinku wyszło na jaw, że nie tylko jej! Dorsz od razu zauważyła dziwne zachowanie Ani.

Wiesz co, mi się wydaje, że Ania jest piekielnie zazdrosna. Ale nie wiem, o co. Wszystkim zdjęcia pokazuje, a mi nie. Niech się zachowuje normalnie - powiedziała Sandra w rozmowie z Klaudią.

Ania również nie ukrywała swojej sympatii w stosunku do Stasia. Przyznała, że często się do niego przytula i czuje potrzebę bliskości z nim. Inni uczestnicy natomiast zwrócili uwagę, że zachowanie Ani i Staszka przypomina małoletnie zaloty.

Tymczasem widzom bardzo nie spodobało się zachowanie Sandry w stosunku do Ani! Zaczęli ją ostro krytykować na profilu "Top Model" na Instagramie. Zwrócili uwagę, że Sandra wywyższa się i czuje się lepsza od Ani.

- Buractwo i chamstwo w całej okazałości . PRZEGRAŁA zachowaniem. - To jest fałsz, prostactwo, chamstwo, jej sposób myślenia na poziomie 12-latki ???? "Serio , Ania..? " - powiedziała dziewczyna która sądzi, że wygląd jest ważniejszy od mózgu ???? Tak właśnie Ania, mądra wrażliwa, "do rany przyłóż " , piękna.. - Najbardziej irytująca osoba w programie - Nie lubię tej dziewczyny. Bardzo wredna i zawistna.Gdyby mogła to by tego Stasia zamknęła w klatce i nikomu nie pozwalała z nim rozmawiać.A już ten jej chamski tekst:"No ale proszę Was,Ania?".A kim ty dziewczyno myślisz,że jesteś,żeby kogoś traktować z góry? - komentują internauci (pisownia oryginalna).

A wy co sądzicie o zachowaniu Sandry? Myślicie, że któraś z dziewczyn faktycznie podbije serce Staszka?

Ania wprost przyznała, że lubi przytulać się do Staszka

Zdjęcie Sandry i Staszka wygrało w ostatnim odcinku "Top Model"