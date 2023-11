Za nami 9. odcinek "Top Model", w którym uczestnicy musieli zmierzyć się z kolejnymi zadaniami i... konfliktami! Jak się okazuje, nie tylko pomiędzy Kingą Wawrzyniak i Klaudią El Dursi pojawiły się napięcia w domu modelek, ale także pomiędzy Anią i Sandrą! Tym razem wszystko wskazuje na to, że poszło o faceta! Przeczytajcie więcej poniżej.

Sandra i Ania nie znoszą się?

W 9. odcinku "Top Model" na jaw wyszedł nowy konflikt w domu modelek! Okazuje się, że Ania i Sandra i nie pałają do siebie sympatią. W pewnym momencie Ania powiedziała do kamery wprost, że Sandra jest osobą, za którą nie przepada. Tymczasem Sandra zauważyła niechęć Ani.

Wiesz co mi się wydaje, że Ania jest piekielnie zazdrosna. Ale nie wiem o co. Wszystkim zdjęcia pokazuje, a mi nie. Niech się zachowuje normalnie - powiedziała w rozmowie z Klaudią.

O co Ania była zazdrosna! Wiele wskazuje na to, że o Stasia! Chłopak wziął udział w sesji z Sandrą, a ich wspólne zdjęcie wygrało w poprzednim odcinku. Ania utrzymuje jednak, że to platoniczne uczucie!

Staszek jest bardzo miłą osobą, przytulamy się, to jest potrzeba takiej platonicznej bliskości - powiedziała Ania.

Bardzo lubię Anię, jest mądra, jest przyjemna - powiedział Staszek.

Inni uczestnicy natomiast zwrócili uwagę, że zachowanie Ani i Staszka przypomina małoletnie zaloty. A wy zauważyliście, że Ania faktycznie jest zakochana w Staszku i przez to zazdrosna o Sandrę?

Sandra zauważyła, że Ania jest zazdrosna o nią!

Materiały prasowe TVN / x-news

Ania podkochuje się w Staszku?

Materiały prasowe TVN / x-news

Co działo się w 9. odcinku "Top Model"?

Pierwszym zadaniem uczestników był udział w teledysku Darii Zawiałow. Potem wszyscy musieli stworzyć własną kolekcję z używanych ubrań. Ostatnie zadanie było dla wszystkich wyjątkowe - uczestnicy pozowali do zdjęć ze swoimi bliskimi! Nie zabrakło bez wzruszenia i pięknych pamiątek w postaci fotografii. To właśnie te zdjęcia na koniec zostały ocenione przez jury. Kto odpadł?

Niestety, jak to zwykle bywa w "Top Model", na koniec jurorzy musieli pożegnać się z jednym z uczestników. Tym razem z show odpadła Klaudia Chojnacka. Żałujecie?