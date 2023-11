W 8. edycji "Top Model" bez wątpienia największe emocje wzbudza konflikt pomiędzy dwiema uczestniczkami - Kingą Wawrzyniak i Klaudią El Dursi. Mimo że w poprzednim odcinku wydawało się, że dziewczyny doszły już do porozumienia - wzięły nawet razem udział w jednej sesji, to jednak teraz Klaudia El Dursi znów wróciła do konfliktu i wyznała, o co tak naprawdę pomiędzy nimi poszło! Przeczytajcie więcej poniżej.

Reklama

Prawda o konflikcie Klaudii i Kingi wyszła na jaw

W nowym, już 8. odcinku "Top Model" uczestnicy wyjechali do Izraela, gdzie musieli zmierzyć się z kolejnymi zadaniami. W jednym z nich udział wzięły razem Klaudia El Dursi i Sandra Dorsz. Okazało się, że początkowo Sandra nie lubiła Klaudii przez... Kingę!

– Już wcześniej wiedziałam, że Klaudia jest spoko, chociaż na początku źle ją oceniłam. Jest mi głupio i wstyd za to – wyznała Sandra Dorsz przed kamerą.

Klaudia przyznała z kolei, że była świadoma niechęci Sandry, ale spodobało się jej, że dziewczyna powiedziała jej wprost co myśli.

- (...) zaimponowała mi, że przyznała się do tego. Okazało się, ze to Kinga jej naopowiadała niefajne rzecz - powiedziała Klaudia.

Między dziewczynami doszło do szczerej rozmowy, dzięki której wszystko wyszło na jaw! Okazało się bowiem, że to Kinga oczernia Klaudię, mówiąc innym uczestnikom show nieprawdę na jej temat!

– Kinga mi powiedziała, że Klaudia specjalnie wylała jej kawę na ubrania podczas zadania – powiedziała Sandra. – Faktycznie była historia z kawą. Prasowałam rzeczy i postawiłam kawę na szafce. Kinga przyszła i powiedziała, że nie ma dostępu do szuflady, bo ja jej przeszkadzam. Więc zabrałam rzeczy i poszłam, a kubek został. Kiedy ona przyszła, otworzyła szufladę i kawa wleciała do szuflady – wyjaśniał Klaudia.

Spodziewaliście się, że Kinga zrobiła coś takiego? Ciekawe, czy od tej chwili konflikt pomiędzy dziewczynami przybierze na sile?

Tym razem z "Top Model" pożegnał się Marcin Chowaniak.

Klaudia i Kinga wzięły udział w sesji w 7. odcinku

Dziewczynom poszło całkiem nieźle, udało im się zapomnieć o konflikcie

Klaudia El Dursi nie ma łatwego życia w domu modelek

Instagram