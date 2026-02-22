Sanah wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Po kilku tygodniach milczenia w mediach społecznościowych w weekend opublikowała nowe nagranie i zdjęcie, które zdradza wszystko. Tylko spójrzcie, co słychać u jednej z najpopularniejszych polskich piosenkarek.

Powrót Sanah na Instagram - fani nie kryją emocji

Po dwumiesięcznej ciszy w mediach społecznościowych Sanah postanowiła wrócić w spektakularny sposób. Wokalistka udostępniła na Instagramie nagranie z zimowego urlopu. Sanah pokazała swoim fanom, jak radzi sobie na stoku narciarskim. Nagranie, jak nie może utrzymać się na nartach momentalnie stało się hitem. Od razu posypały się komentarze. Fani cieszą się z powrotu Sanah na Instagram.

SANAH NA NARTACH WJEŻDŻA Z POWROTEM NA INSTA

Cudowna

Wreszcie jakiś znak życia.My już bardzo za tobą tęskniliśmy komentowali fani.

Do sieci trafiło również zdjęcie Sanah z wymownym podpisem.

Będzie fajnie mówili gwiazda napisała na Instagramie.

Wystarczyła chwila, by fani Sanah ponownie ruszyli z komentarzami. Fani są zachwyceni jej powrotem na Instagram i już czekają na koncerty z udziałem artystki: "Odpoczywaj Zuziu przed trasą stadionową" komentują internauci.

Sanah zachwyca na koncertach

Sanah to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka ma na swoim koncie mnóstwo hitów, które podbijają listy przebojów, a jej koncerty przyciągają prawdziwe tłumy. Kilka miesięcy temu Sanah dała show na PGE Narodowym, jakiego Polska jeszcze nie widziała. Sanah latała nad tłumem, a na scenie towarzyszyła jej plejada gwiazd.

Nie jest tajemnicą, że w 2026 roku Sanah znów zaśpiewa na największych stadionach w Polsce. Artystka wystąpi m.in. w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

Zanim jednak znów zobaczymy ją na scenie, teraz możemy zobaczyć, jak Sanah spędza czas wolny zimą. Tylko spójrzcie, jak radzi sobie na nartach!

